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‘İstiklal Harbi’ Kültür Yolu’nda

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#Mehmet Nuri Ersoy#Beyoğlu#Kültür Yolu
‘İstiklal Harbi’ Kültür Yolu’nda
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2022 07:00

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen İstiklal Harbi sergisi açıldı. Serginin açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve eşi Pervin Ersoy ile birlikte Hisart Canlı Tarih Müzesi kurucusu Nejat Çuhadaroğlu da katıldı.

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Bakan Ersoy, “Tarihimizle ilgili sergiler çok önemli. Öğrencilerin burayı gezmesi, görmesi, o günün şartlarını hissetmesi unutulmaması gereken anlar ve bu anlar gençlerimizin hafızasında bu tarz görsel efektlerle çok daha etkili oluyor. O dönemin giysileri, silahları, savaş koşulları çok güzel canlandırılmış. Hafızada kalması ve tekrar hayal edilebilmesi açısından önemli. Başarılı bir sergi oldu” diye konuştu. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, etkinliklerin dolu dizgin devam edeceğini ve genişleyeceğini söyledi.

‘İstiklal Harbi’ Kültür Yolu’nda

‘İstiklal Harbi’ Kültür Yolu’nda

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#Mehmet Nuri Ersoy#Beyoğlu#Kültür Yolu

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