‘İstiklal Harbi’ Kültür Yolu’nda

Haberin Devamı

Bakan Ersoy, “Tarihimizle ilgili sergiler çok önemli. Öğrencilerin burayı gezmesi, görmesi, o günün şartlarını hissetmesi unutulmaması gereken anlar ve bu anlar gençlerimizin hafızasında bu tarz görsel efektlerle çok daha etkili oluyor. O dönemin giysileri, silahları, savaş koşulları çok güzel canlandırılmış. Hafızada kalması ve tekrar hayal edilebilmesi açısından önemli. Başarılı bir sergi oldu” diye konuştu. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, etkinliklerin dolu dizgin devam edeceğini ve genişleyeceğini söyledi.