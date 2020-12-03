İstiklal Caddesi’ne 7 bin kişi sınırlaması: 3 metrekareye bir kişi düşecek

Beyoğlu Kaymakamlığı İlçe Umumi Hıfzısıhha Meclisi önceki gün Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli başkanlığında olağanüstü toplandı. Toplantıda koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbir ve önlemler değerlendirildi. Toplantıda yoğunluğun fazla olduğu Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi için yeni ek tedbirler alındı.

21 BİN METREKARELİK ALAN

Buna göre bugün saat 10.00’dan geçerli olmak üzere, İstiklal Caddesi’nin Taksim Meydanı girişinden Tünel Meydanı’na kadar olan 1500 metrelik kısmı, fiziki engellerle kontrol altına alınacak. 21 bin metrekare olan bu kesimde, üç metrekareye bir kişi düşecek şekilde en fazla 7 bin kişi aynı anda bulunabilecek. Caddede kolluk ve zabıtanın mesafe kontrollerinde, belirlenen yoğunluğun aşıldığını tespit etmesi durumunda caddeye girişin durdurulacağı açıklandı.

YÜZ YÜZE GELMEDEN YÜRÜYÜŞ

Öte yandan, kişilerin yürürken yüz yüze gelmelerini engellemek, bulaş riskini azaltmak için İstiklal Caddesi üzerinde tramvay yolu orta nokta alınarak herkes gidiş yönüne göre yolun sağından yürüyecek. Cadde üzerinde sosyal mesafenin azaldığı, toplanmaların olduğu yerlerde bulunanlar kolluk ve zabıta tarafından uyarılacak. İzinli seyyar satış yapan kestaneci, simitçi gibi satıcıların etraflarında sosyal mesafeyi ihlal edecek tarzda birikme ve toplanmalar olduğu takdirde zabıta tarafından esnafa ait tezgah ve araçlar geçici olarak ara sokaklarda uygun noktalara alınacak.

ÇALIŞANLAR DAHİL DEĞİL

İstiklal Caddesi üzerinde faaliyet gösteren 308 işyerinde 5 binin üzerindeki çalışan, caddeye alınacak 7 bin kişiye dahil edilmedi. Alınan kararın emniyet ve zabıta yayın araçları ile İstiklal Caddesi üzerinde duyurulacağı ve basın yayın kuruluşları ile paylaşılacağı, kararlara uymayanlara ise 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195. Maddesi kapsamında gerekli işlemlerin başlatılacağı belirtildi.

KAÇ KİŞİ GİRDİĞİNİ DRONLAR İZLEYECEK

Yeni alınan kararlara ilişkin Hürriyet’e konuşan Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, şu bilgileri verdi: “Türkiye’nin en kalabalık caddesi olan İstiklal Caddemizde, vaka sayılarındaki artıştan dolayı yeni önlemler aldık. Taksim Meydanı’ndan Tünel Meydanı’na kadar olan kısmında her üç metrekareye bir kişi olacak şekilde, aynı anda 7 bin kişinin caddede bulunabileceği kararını aldık. İstiklal Caddesi’ne bağlanan yolların girişinde polis ekiplerimiz görev alacak. Dron ve gözlem ile yapılan uygulamada, sayı 7 bini gördüğü zaman, bağlantı yollarındaki akışı kesecekler.”

HES KODU SORULMAYACAK

Kaymakam, “Polis ekiplerimizin yanında zabıta ekiplerimiz de olacak, beraber hem maske denetimi yapacaklar hem de caddelerin giriş çıkışlarını kontrol edecekler” diyerek şöyle devam etti: “Caddeye giriş çıkışlarda HES kodu sorgulanmayacak. Vatandaşımıza ceza vermeden, onların desteği ile bu kararı uygulamaya çalışacağız. Esnafımızdan, buraya gezmeye gelen vatandaşlarımızdan ve yabancı misafirlerimizden bu kararı anlayışla karşılamalarını bekliyoruz.”

GİRİŞLERE BARİYER





İstiklal Caddesi’nin girişlerine bariyerler konuldu. Kişi limiti aşıldığı takdirde polis bu girişleri insan trafiğine kapatacak.

CADDE ESNAFI NE DEDİ?

- KARAR DOĞRU, DESTEKLİYORUM





Çanta mağazası sahibi Murat Akdağ: “Bu koronavirüs herkesi etkilediği gibi bizi de kötü etkiledi. Ama bazı önlemler alınması gerekiyordu. İşten önce sağlık gelir. Devletimiz bu önlemleri almış bulunmakta. Koronavirüs illetinin bitmesi için alınan önlemleri destekliyoruz.”

- İŞİ OLAN DA GELİYOR OLMAYAN DA...





Seyyar kestaneci Yalçın Akdağ: “Günde yüz binlerce insan buraya geliyor. İşi olan da geliyor, olmayan da. Biri bile virüslü ise binlerce kişiye yayılabilir. Bence karar isabetli. Hatta mümkünse bir hafta, 10 gün kimse alınmasın. İşler elbette etkilenecek ama önce sağlık.”

- İŞLER ARTIK İYİCE DÜŞER





Aktar işletmecisi Mustafa Selman Kutluca: “İşler tabii ki sıkıntıya girecek, alınan bu tedbirler umarım yeterli olur. Zaten pandemi başladığından beri yüzde 70 oranında işlerde bir azalma vardı, şimdi getirilen bu kararla yüzde 90 oranında bir düşüş olacağını düşünüyorum.”