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İstiklal Caddesi'nde yüzü maskeli kişiler dolar saçmıştı! Şüphelilere villada operasyon: 13 kişi gözaltına alındı

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#Beyoğlu#İstiklal Caddesi#Dolar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2023 13:23

İstanbul Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'ndeki yüzü maskeli kişiler dolar saçmış, dolarları almak isteyen kişiler ise birbirleriyle kapışmıştı. Sosyal medyada gündem olan görüntüler sonrası ekipler harekete geçti. Şüphelilerin sosyal medya platformunda paylaşımlar yapan bir grup olduğu belirlendi. Bir villaya düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda üzerinde geçersiz ibaresi olan çok sayıda dolar, maske ve kıyafet ele geçirildi.

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İstanbul Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde yürüyen yüzü maskeli bir grup, dolar dağıtıp o anlar sosyal medyada paylaştı. Ortaya çıkan görüntülerin ardından konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmalarda, yüzü maskeli kişilerin bir sosyal medya platformu kullanıcıları oldukları tespit edildi. Polis araştırmalarını derinleştirince, şüphelilerin Büyükçekmece Alkent Mahallesi'nde bir villa kiraladıklarını, bu villayı dekore ederek pornografik içerikler üretilen bir sosyal medya hesabına videolar çektikleri, bu videoları söz konusu platformda paylaştıkları ve paralı üyelik sistemi ile görüntüleri izleyenler üzerinden kazanç sağladıklarını belirledi.

İstiklal Caddesinde yüzü maskeli kişiler dolar saçmıştı Şüphelilere villada operasyon: 13 kişi gözaltına alındı

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VİLLAYA OPERASYON DÜZENLENDİ: 13 GÖZALTI

Polis villaya düzenlediği operasyonda 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda maske ile üzerinde geçersiz ibaresi olan dolar ve kıyafetler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler 'Halkı Kin ve Düşmanlığa tahrik etmek' suçundan adliyeye sevk edildi.

İstiklal Caddesinde yüzü maskeli kişiler dolar saçmıştı Şüphelilere villada operasyon: 13 kişi gözaltına alındı

İstiklal Caddesinde yüzü maskeli kişiler dolar saçmıştı Şüphelilere villada operasyon: 13 kişi gözaltına alındı

İstiklal Caddesinde yüzü maskeli kişiler dolar saçmıştı Şüphelilere villada operasyon: 13 kişi gözaltına alındı

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#Beyoğlu#İstiklal Caddesi#Dolar

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