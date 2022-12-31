İstiklal Caddesi’nde yılbaşı yoğunluğu

Haberin Devamı

Yeni yıla Beyoğlu Taksim ve İstiklal Caddesi’nde girmek isteyen birçok vatandaş, bölgede yoğunluk oluşturdu. Birçok vatandaşın akın ettiği İstiklal Caddesi’nde adım atacak yer kalmadı.

Polis ekipleri ise İstiklal Caddesi ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Ekipler, metrodan çıkanlara ve caddeye gelenlere üst araması yaptı.





Öte yandan Taksim'de bu yıl ilk defa görev alan atlı polislere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Atlı polisler Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde devriye gezdi.