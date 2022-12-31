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İstiklal Caddesi’nde yılbaşı yoğunluğu

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#Yılbaşı#Taksim#İstiklal Caddesi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2022 19:11

2022 yılının son saatlerinde çok sayıda yerli ve yabancı turist, Taksim’e ve İstiklal Caddesi’ne akın attı. İstiklal Caddesi’nde adım atacak yer kalmazken atlı polislere de vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği görüldü.

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Yeni yıla Beyoğlu Taksim ve İstiklal Caddesi’nde girmek isteyen birçok vatandaş, bölgede yoğunluk oluşturdu. Birçok vatandaşın akın ettiği İstiklal Caddesi’nde adım atacak yer kalmadı.

İstiklal Caddesi’nde yılbaşı yoğunluğu

Polis ekipleri ise İstiklal Caddesi ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Ekipler, metrodan çıkanlara ve caddeye gelenlere üst araması yaptı. 

Öte yandan Taksim'de bu yıl ilk defa görev alan atlı polislere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Atlı polisler Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde devriye gezdi. 

İstiklal Caddesi’nde yılbaşı yoğunluğu

 

 

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#Yılbaşı#Taksim#İstiklal Caddesi

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