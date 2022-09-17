İstiklal Caddesi’nde yangın trafiği

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İstiklal Caddesi’nde bulunan 8 katlı bir otelin yedinci katındaki restoran bacasında saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Bacadaki yağların alev almasıyla çıkan yangını, çalışanlar söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven açarak yangına müdahale etti. Çevredekiler bir süre itfaiyenin yangına müdahale etmesini izledi. İstiklal Caddesi’ndeki hafta sonu kalabalığına, yangını izleyenler de eklenince tramvay ve insanlar ilerlemekte güçlük çekti.

Yangın ise kontrol altına alınarak söndürüldü.