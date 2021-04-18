İstiklal Caddesi'nde turist yoğunluğu

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, muaf olan turistler İstiklal Caddesi'nde yoğunluğa neden oldu. Caddeye girmek isteyenler polis ekiplerince tek tek kontrolden geçirildi. Polis, caddeye girmek isteyenlerin pasaportlarına bakarak turist olup olmadıklarını kontrol etti. Polis maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması yönünde anonsta bulundu.

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