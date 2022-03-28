Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İstiklal Caddesi'nde şov yapan trafik magandaları polise yakalandı

#İstanbul#Beyoğlu#İstiklal Caddesi

İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde kapısı açık hafif ticari araçtan, son ses müzik eşliğinde tehlikeli hareketlerle şov yapan trafik magandaları sivil polise yakalandı. Polisin trafik cezası uyguladığı trafik magandalarının yaptığı tehlikeli hareketler, cep telefonu kayıtlarına yansıdı.

Haberin Devamı

Olay dün saat 04.30 sıralarında Beyoğlu'nun işlek yerlerinden biri olan İstiklal Caddesi'nde yaşandı. Araç trafiğine kapalı caddede hafif ticari araçla ilerleyen trafik magandaları, müziğin sesini sonuna kadar açarak yayaların arasından ilerledi. Kapısı açık alan araçtan dışarı sarkan bir kişi ise tehlikeli hareketler yaparak şov yapmaya devam etti.

İstiklal Caddesinde şov yapan trafik magandaları polise yakalandı
Trafik magandalarının bu tehlikeli şovuna İstiklal Caddesi'nde görev yapan sivil polis ekipleri "Dur" dedi. Caddede görevli Güven Timleri otomobili durdurarak, içindeki 5 kişiyi üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusundan geçirdi.

İstiklal Caddesinde şov yapan trafik magandaları polise yakalandı

Haberin Devamı

Sivil ekiplerin haber vermesi üzerine gelen trafik polisi, trafiğe kapalı alanda araç kullanmak, yüksek sesli müzik yayını yapmak ve tehlikeli sürüş maddelerinden cezai işlem uyguladı. Otomobil ve içindeki kişiler daha sonra İstiklal Caddesi'nden çıkarıldı.

İstiklal Caddesinde şov yapan trafik magandaları polise yakalandı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Beyoğlu#İstiklal Caddesi

BAKMADAN GEÇME!

Kızı kaçırılan baba korkuyla fidyeyi ödedi... Kız hiç tahmin etmedikleri bir yerde çıktı

Kızı kaçırılan baba korkuyla fidyeyi ödedi... Kız hiç tahmin etmedikleri bir yerde çıktı!

#Dolandırıcılık
Her gün cinsel taciz her gün ırkçı hakaretler Teslada neler oluyor Elon Muskın tweeti de dosyada...

Her gün cinsel taciz her gün ırkçı hakaretler! Tesla'da neler oluyor? Elon Musk'ın tweet'i de dosyada...

#Tesla
Bir haber seyretti, hayatı değişti... Mostar Meleği kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı

Bir haber seyretti, hayatı değişti... 'Mostar Meleği' kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı!

#Sally Becker

BAKMADAN GEÇME!

Kızı kaçırılan baba korkuyla fidyeyi ödedi... Kız hiç tahmin etmedikleri bir yerde çıktı

Kızı kaçırılan baba korkuyla fidyeyi ödedi... Kız hiç tahmin etmedikleri bir yerde çıktı!

#Dolandırıcılık
Her gün cinsel taciz her gün ırkçı hakaretler Teslada neler oluyor Elon Muskın tweeti de dosyada...

Her gün cinsel taciz her gün ırkçı hakaretler! Tesla'da neler oluyor? Elon Musk'ın tweet'i de dosyada...

#Tesla
Bir haber seyretti, hayatı değişti... Mostar Meleği kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı

Bir haber seyretti, hayatı değişti... 'Mostar Meleği' kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı!

#Sally Becker