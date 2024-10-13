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İstiklal Caddesi'nde polise bıçakla saldıran şahıs adliyeye sevk edildi

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Polis#Bıçaklı Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2024 11:37

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde görev yapan polis memurunu boynundan bıçaklayan saldırgan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Olay, dün saat 10.50 sıralarında İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre caddede görev yapan polis memuru beklediği sırada arkasından bir şüpheli yaklaştı. Şüpheli, elindeki bıçakla polise saldırdı. Bıçakla boynundan yaralanna polis memurunun yardımına çevredeki bir zabıta koşarken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

İstiklal Caddesinde polise bıçakla saldıran şahıs adliyeye sevk edildi

KOŞARAK SALDIRDI

Saldırgan ardından koşarak kaçarken, polis memuru bir süre bulunduğu yerde sendeledi. Polis memuru, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralanan polis memurunun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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İstiklal Caddesinde polise bıçakla saldıran şahıs adliyeye sevk edildi

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri saldırganın Oytun I.olduğuınu tespit etti. Oytun I. polis ekipleri tarafından Kasımpaşa’da bir parkta yakalandı. Saldırganın psikolojik tedavi gördüğü, 'Uyuşturucu madde kullanmak' ve 'Kişilerin huzur ve sükununu bozmak' suçlarından poliste kaydı olduğu ortaya çıktı. Saldırgan Oytun I. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

 

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#İstanbul#Polis#Bıçaklı Saldırı

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