İstiklal Caddesi'nde 'pes' dedirten kalabalık

Taksim ve İstiklal Caddesi’ndeki kalabalık hafta içerisindeki günleri neredeyse aratmazken, kalabalık arasında büyük bölümü turistler olmak üzere çok sayıda kişinin maske takmadığı görüldü. Sosyal mesafe kuralının da uygulanamadığı İstiklal Caddesi ve Taksim’deki polisler sık sık kuralları hatırlatan anons ve uyarılar yaptı.

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