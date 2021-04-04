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Gündem
Ersan SAN/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 04.04.2021 - 17:36 | Son Güncelleme:

İstiklal Caddesi'nde 'pes' dedirten kalabalık

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İstiklal Caddesi'nde 'pes' dedirten kalabalık

Koronavirüs ile mücadele kapsamında İstanbul’da 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sürerken, Taksim ve İstiklal Caddesi’nde maskesiz ve sosyal mesafesiz kalabalıklar oluştu.

Taksim ve İstiklal Caddesi’ndeki kalabalık hafta içerisindeki günleri neredeyse aratmazken, kalabalık arasında büyük bölümü turistler olmak üzere çok sayıda kişinin maske takmadığı görüldü. Sosyal mesafe kuralının da uygulanamadığı İstiklal Caddesi ve Taksim’deki polisler sık sık kuralları hatırlatan anons ve uyarılar yaptı.

 

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