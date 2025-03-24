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İstiklal Caddesi'nde pasajda yangın

Güncelleme Tarihi:

#Taksim#İstiklal Caddesi#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2025 12:44

İstanbul Taksim'de 5 katlı bir pasajın en üst katında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

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İstiklal Caddesi'nde bulunan tarihi Suriye Pasajı’nın 4'üncü katında saat 12.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Pasajdan dumanların yükseldiğini görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine, olay yerine Beyoğlu, Şişli, Fatih, Beşiktaş ve Bakırköy itfaiye ekipleri sevk edildi.

İstiklal Caddesi'nde konuşlanan itfaiye ekipleri 3 farklı noktadan müdahale ettikleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıktığı ilk anlar ve ekiplerin yangına müdahalesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

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#Taksim#İstiklal Caddesi#Yangın

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