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İstiklal Caddesi’nde Japon yayıncıyı rahatsız etti: Esnaf müdahale etti! Şüpheli yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Japon Yayıncı#İstiklal Caddesi#Esnaf
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2026 12:21

Taksim İstiklal Caddesi’nde canlı yayın yapan Japon yayıncı Nanatty’yi (Nana) rahatsız eden Y.E. (60), sanal medyada paylaşılan görüntülerin ardından Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Kadın yayıncının iletişim bilgilerini istediği öne sürülen şüpheliye bin 764 lira para cezası kesilirken, mahkemeye sevk edilen Y.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi’nde canlı yayın yapan Japon yayıncı Nanatty, yayın sırasında bir kişinin sözlü şekilde kendisini rahatsız etmesi üzerine zor anlar yaşadı. İlk anda yaşananları anlamakta güçlük çeken yayıncı, canlı yayınına devam etti.

İddiaya göre kadın yayıncının iletişim bilgilerini isteyen kişi, yayının canlı olarak sürdüğünü fark edince sokaktan uzaklaşmaya çalıştı.

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ESNAF MÜDAHALE ETTİ

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Durumu fark eden çevredekiler ve esnaf şüpheliye tepki gösterdi. Taraflar arasında kısa süreli arbede yaşanırken, kalabalıktan bazı kişilerin şüpheliye müdahale etmeye çalıştığı görüldü. Yaşananlar yayıncının cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

İstiklal Caddesi’nde Japon yayıncıyı rahatsız etti: Esnaf müdahale etti Şüpheli yakalandı

POLİS YAKALADI

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Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 22 Haziran pazartesi günü sanal medyada paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlattı. Yapılan araştırmalarda olayın Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde meydana geldiği ve bir kişinin kadın turiste yönelik rahatsız edici davranış ve söylemlerde bulunduğu belirlendi.

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İstiklal Caddesi’nde Japon yayıncıyı rahatsız etti: Esnaf müdahale etti Şüpheli yakalandı

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Çalışmaların devamında görüntülerdeki kişinin Y.E. (60) olduğu tespit edildi. Şüpheli, Şehit Muhtar Mahallesi’nde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen Y.E. hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında bin 764 lira idari para cezası uygulandı. Şüpheli, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstiklal Caddesi’nde Japon yayıncıyı rahatsız etti: Esnaf müdahale etti Şüpheli yakalandı

'TÜRK HALKINI ÇOK SEVİYORUM'

Olayın ardından sanal medyadan açıklama yapan Japon yayıncı Nanatty, yaşanan tatsız olaya rağmen Türkiye’ye olan sevgisini dile getirdi. Nanatty paylaşımında, "Bu görüntülerdeki kişi benim. Türk halkını çok seviyorum. Bu ülkeyi de çok seviyorum. Bu yüzden herkesin kavga etmeden dostça ve mutlu yaşamasını istiyorum" ifadelerini kullandı

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#Japon Yayıncı#İstiklal Caddesi#Esnaf

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