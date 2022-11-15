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İstiklal Caddesi'nde İYİ Parti heyetine tepki: Sabahtan beri hepiniz gülüyorsunuz, utanın, bugün ağlanır

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#İstiklal Caddesi#İYİ Parti#Patlama
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2022 22:30

İstiklal Caddesi'nde saldırı bölgesine çiçek bırakan İYİ Parti heyetinde gülenlerin olduğunu ileri süren bir vatandaş, “Sabahtan beri hepiniz gülüyorsunuz, utanın be bugün ağlanır, bugün gülünür mü?” diyerek tepki gösterdi.

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İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım günü teröristlerin banka bıraktığı bombanın patlaması sonucu 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı. Olay yerinde yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgede anmalar gerçekleştiriliyor. İYİ Parti heyeti de patlamanın olduğu bölgeye gelerek çiçek bırakmak istedi. Bu sırada bir vatandaş heyetteki bazı kişilerin güldüğünü öne sürerek, “Ben hepiniz özelinde söylüyorum. Sabahtan beri hepiniz gülüyorsunuz, utanın be bugün ağlanır, bugün gülünür mü? Lokum yiyerek buralara kadar gelmişsiniz. Ayıptır ya, gülmeyin, ağlayın ya” diyerek tepki gösterdi. Yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından İYİ Partili heyet olayın yaşandığı yere çiçek bırakarak bölgeden ayrıldı.

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#İstiklal Caddesi#İYİ Parti#Patlama

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