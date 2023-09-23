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İstiklal Caddesi'nde iki grubun kavgası kamerada

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#Kavga#İstiklal Caddesi#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2023 09:37

İstiklal Caddesi'nde iki grup arasında belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Birbirlerine tekme tokat saldıran kişiler, bir süre sonra ara sokaklara girerek gözden kayboldu. Kavga anları ise cep telefonu ile görüntülendi.

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Olay, İstiklal Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Birbirlerine tekme ve tokatlarla saldıran taraflar bir süre kavga etti. İki kişi yere düşünce, karşı taraf ara sokaklara girerek gözden kayboldu.

İstiklal Caddesinde iki grubun kavgası kamerada



kavga anlarını ise çevredekiler cep telefonu ile kaydetti. Görüntülerde, iki grubun birbirlerini darbetmesi görülüyor. Aldığı darbeler nedeniyle iki kişi yere düşüyor. Diğer tarafta olay yerinden uzaklaşıyor.

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#Kavga#İstiklal Caddesi#İstanbul

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