İstiklal Caddesi'nde iki grubun kavgası kamerada

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Olay, İstiklal Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Birbirlerine tekme ve tokatlarla saldıran taraflar bir süre kavga etti. İki kişi yere düşünce, karşı taraf ara sokaklara girerek gözden kayboldu.