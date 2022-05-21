İstiklal Caddesi’nde gaspçı dehşeti

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Memleketi İngiltere’de inşaat mühendisliği yapan Alister Gray (32), tatil için İstanbul’a geldi. Sirkeci’de bir otel odası tutarak İstanbul’un tarihi ve turistik yerlerini geziyordu. Dün de Beyoğlu’ndaydı. Beyoğlu’nda gezdikten sonra bir bara giderek alkol aldı. Daha sonra da saat 02.30 sıralarında bardan çıkarak kaldığı Sirkeci’deki otele gitmek için İstiklal Caddesi’nde yürümeye başladı. Metroya binmek için Tünel Meydanı’na doğru yürüdüğü sırada bir anda etrafını 4 kişi sardı. Cep telefonunu almak isteyen 4 kişiye direnmeye çalıştı. Bu sırada bıçaklarını çıkartan gaspçılar Alister Gray’i bıçakladı. Gray kanlar içinde yere yığılırken, gaspçılar cep telefonunu alarak kaçtı. Yapılan ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine geldi.

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HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Alister Gray, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Kendisine ilk müdahalenin yapıldığı sırada bilinci açık olan Gray, “Yürürken 4 kişi cep telefonumu almaya çalıştı. Ben direnince de bıçakladılar ve cep telefonumu alıp kaçtılar” dedi. Vücuduna 7 bıçak darbesi aldığı belirlenen Alister Gray’in durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Polis, olay yeri ve saldırganların kaçış güzergâhlarındaki tüm kamera görüntülerini topladı. Polis, olayla ilgili İngiltere Başkonsolosluk yetkililerini bilgilendirirken, saldırganların yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.