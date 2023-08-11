İstiklal Caddesi'nde dolar saçanlar operasyonla yakalanmıştı! Serbest bırakıldılar

Haberin Devamı

Yüzü maskeli bir grup İstiklal Caddesi'nde yürüdükleri esnada dolar dağıtıp o anlar sosyal medyada paylaşmıştı. Konuyla ilgili inceleme başlatılmasının ardından şüphelilerin Büyükçekmece Alkent Mahallesi'nde kiraladıkları, bir villada pornografik içerikler üretilen bir sosyal medya hesabı için videolar çektikleri ve paralı üyelik sistemi ile görüntüleri izleyenler üzerinden kazanç sağladıklarını belirlendi.

VİLLAYA OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ

Villaya düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Savcılıkta ifadelerinin ardından 7 şüpheli serbest bırakılırken 5 şüpheli ise 'Halkın bir kesimini alenen aşağılama' suçundan sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberin Devamı