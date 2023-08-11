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İstiklal Caddesi'nde dolar saçanlar operasyonla yakalanmıştı! Serbest bırakıldılar

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#Taksim#İstiklal Caddesi#Dolar
İstiklal Caddesinde dolar saçanlar operasyonla yakalanmıştı Serbest bırakıldılar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2023 17:09

İstanbul Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'ndeki yüzleri maskeli olarak sahte dolar atıp görüntü çeken grup bir villaya düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin bir villada pornografik içerikler üretilen bir sosyal medya hesabı için videolar çektikleri ve paralı üyelik sistemi ile görüntüleri izleyenler üzerinden kazanç sağladıklarını belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler serbest bırakıldı.

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Yüzü maskeli bir grup İstiklal Caddesi'nde yürüdükleri esnada dolar dağıtıp o anlar sosyal medyada paylaşmıştı. Konuyla ilgili inceleme başlatılmasının ardından şüphelilerin Büyükçekmece Alkent Mahallesi'nde kiraladıkları, bir villada pornografik içerikler üretilen bir sosyal medya hesabı için videolar çektikleri ve paralı üyelik sistemi ile görüntüleri izleyenler üzerinden kazanç sağladıklarını belirlendi.

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VİLLAYA OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ

Villaya düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Savcılıkta ifadelerinin ardından 7 şüpheli serbest bırakılırken 5 şüpheli ise 'Halkın bir kesimini alenen aşağılama' suçundan sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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#Taksim#İstiklal Caddesi#Dolar

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