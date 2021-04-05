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Gündem
Ersan SAN/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 05.04.2021 - 16:48 | Son Güncelleme:

İstiklal Caddesi'nde dikkat çeken kalabalık

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Koronavirüs ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk iş gününde Taksim ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk yaşandı. Çok sayıda kişinin maskesiz olduğu görülürken, sosyal mesafe de hiçe sayıldı.

 

Koronavirüs vaka sayısında yaşanan artış üzerine bazı tedbirleri geri geldi. Bu kapsamda hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul'un simge yerlerinden Taksim ve İstiklal Caddesi'nde kalabalık oluştu.

Çoğunluğunu turistlerin oluşturduğu kalabalıkta çok sayıda kişinin maske takmadığı görüldü. Sosyal mesafe kuralı da hiçe sayıldı.

Polis ekipleri, vatandaşları kurallara uymaları yönünde anonslarla uyardı.

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