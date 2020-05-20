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Oğuzcan YAZAR - DHA
Haber Giriş: 20.05.2020 - 14:38,Son Güncelleme:

İstiklal Caddesi'nde dikkat çeken kalabalık!

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İstiklal Caddesi son zamanlarının en kalabalık gününü yaşadı.

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında yetkililerin evde kalın çağrılarına uzun süre uyulmasıyla insan kalabalığının en yoğun olduğu caddelerden biri İstiklal Caddesi uzun zamandır sakinliğe gömülmüştü. Havaların ısınması ve salgın süresinin uzamasıyla vatandaşlar evlerinden çıkarak kendilerini caddelere attı. Buna 14 yaş ve altı çocukların izinli olması da eklenince İstiklal Caddesi son zamanlarının en kalabalık gününü yaşadı.

İstiklal Caddesinde dikkat çeken kalabalık

istiklal Caddesindeki iş yerlerinin çoğunun kapalı olmasına rağmen vatandaşların her geçen gün caddeyi doldurduğu görüldü.

İstiklal Caddesinde dikkat çeken kalabalık

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