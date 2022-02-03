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İstiklal Caddesi'nde dehşet! Turisti tekmeleyip başında şişe parçaladılar

#Parfüm#Satıcı#Turist

İstiklal Caddesi'nde seyyar parfüm satıcıları, parfüm almak istemeyen turisti tekme tokat dövüp başında parfüm şişesi parçaladı. Dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, yaralanan turist hastaneye kaldırıldı. Görüntülerde, turistlerden birinin bir mağazaya girerek satıcılardan kaçtığı, satıcıların diğer turisti tekme ve yumruklarla yere düşürdükten sonra başına ve yüzüne parfüm şişesiyle vurduğu anlar görüldü.

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Olay, dün akşam 18.00 sıralarında İstanbul’un en işlek ve popüler yerlerinden biri olan İstiklal Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir parfüm satıcısı caddede yürüyen iki turistin yanına gelerek kendilerine parfüm satmak istedi. Turistler parfüm almak istemedi ancak satıcı ısrar etti. Bunun üzerine turistler ile satıcı arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce caddede parfüm satan diğer satıcılar da kavgaya dahil oldu ve turistlere saldırdı.

TURİSTİN BAŞINDA DEFALARCA ŞİŞE PARÇALADILAR

Turistlerden biri bir mağazaya girerek satıcılardan kaçtı. Dışarıda kalan turistle, satıcılar arasındaki kavga devam etti. Parfüm satıcıları, turiste peş peşe vurarak yere düşürdü. Yere düştükten sonra da turisti darp etmeye devam eden satıcılar, yüzünde ve başında defalarca parfüm şişesi parçaladı. Aldığı darbelerle kendinden geçen turist yerde, yüzü kanlar içerisinde kaldı. Parfüm satıcıları hızla olay yerinden uzaklaşırken, turistin yardımına vatandaşlar koştu. Yaralı haldeki turist ambulansla hastaneye kaldırılırken polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

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"PARFÜM ŞİŞESİNİ YÜZÜNDE KIRDILAR"

Olayı gördüğünü söyleyen Murat Akdağ isimli kestane satıcısı, “15 dakika önce parfümcüler ve turistler arasında bir tartışma çıktı. Büyük bir ihtimalle parfüm satmak istediler ama turistler almadı. Ağız dalaşına girdiler, büyük bir ihtimalle turistin burnu kırıldı, hastaneye kaldırdılar. Burnundan çok kan akıyordu, büyük bir ihtimalle burnu kırıldı. Bir değil, birkaç tane parfüm şişesi yüzüne geldiği için dengesini kaybetmişti. İlk müdahaleyi yaptık, tampon uyguladık. Sonra da ambulans götürdü, İnşallah kötü bir şey çıkmaz. Parfüm şişesini vurunca, cam şişe olduğu için büyük bir ihtimalle burnunu kesmiş. Parfüm şişesini yüzünde kırmış. Gidip araya girdik ama şahıslar kaçtı. Bunlar hoş bir şey değil, burası İstiklal Caddesi. Bir insan almak istemiyorsa ısrar etmenin anlamı yok. Almadı ve tartışma çıktı. Hoş şeyler değil bunlar, hoş görüntüler değil. Bunlar ayık gezmiyor ki zaten, sıkıntı orada. Problem bundan kaynaklanıyor. İnşallah bundan sonra olmaz” dedi.

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İstiklal Caddesinde dehşet Turisti tekmeleyip başında şişe parçaladılar

"BIKTIK ARTIK BUNLARDAN"

Parfüm satıcılarından şikayetçi olduklarını söyleyen Mehdi Azimi ise “Gelip zorla adama parfüm satmak istiyorlar. Bu nasıl bir şekil ağabey, böyle bir şey mi olur? Taksim’in o tarafına gidiyorsun parfümcü geliyor, bu tarafına gidiyorsun parfümcü geliyor. Bir de adamlara orijinal diye dandik mal satıyorlar. Ağabey, artık biz bıktık” diye konuştu.

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İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ DEHŞET ANLARI KAMERADA

Parfüm satıcılarının turistlere saldırdığı, bunun üzerine turistlerin de onlara karşılık verdiği anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, turistlerden birinin bir mağazaya girerek satıcılardan kaçtığı, satıcıların diğer turisti tekme ve yumruklarla yere düşürdükten sonra başına ve yüzüne parfüm şişesiyle vurduğu anlar görüldü. Daha sonra diğer turistin mağazadan çıkarak arkadaşını kurtarmaya çalışması da kameralara yansıdı. Son olarak, satıcılar kaçarken olay yerine gelen bir sivil polisin elindeki telsizle anons geçtiği görüldü.

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#Parfüm#Satıcı#Turist

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