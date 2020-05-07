İstiklal Caddesi'nde bugün de aynı görüntü!

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında "evde kalın" çağrılarına uzun süre uyan vatandaşlar nedeniyle İstanbul'da insan kalabalığının en yoğun olduğu caddelerden biri İstiklal Caddesi uzun zamandır sakinliğe gömülmüştü. Ancak İstiklal Caddesi'nde bugünlerde hareketlilik dikkat çekiyor. Çoğu iş yerinin kapalı olmasını umursamayan vatandaşların, İstiklal Caddesi'ni her geçen gün eski günlerine döndürmeye başladığı görüldü.

İstiklal Caddesi'nde kimi vatandaşlar ,sosyal mesafe kuralına uyarak yürüyüş yaparken kimi vatandaşların ise hiçbir tedbir almadan dolaşmaları pes dedirtti.