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DHA
Haber Giriş: 27.09.2020 - 19:12 | Son Güncelleme:

İstiklal Caddesi'nde adım atacak yer kalmadı!

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İstiklal Caddesi'nde adım atacak yer kalmadı!
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Koronavirüsle mücadelenin devam ettiği günlerde İstiklal Caddesi'ne akın eden vatandaşlar nedeniyle adım atacak yer kalmadı.

İstanbul'da havanın iyi olmasını fırsat bilen vatandaşlar haftanın son gününde kendilerini dışarı attı. Kimi vatandaşlar park ve bahçelere giderek aileleriyle piknik yaparken kimi vatandaşlar ise şehrin işlek caddelerine akın etti. Koronavirüsle mücadelenin devam ettiği günlerde yapılan tüm uyarılara rağmen vatandaşlar kalabalık yerlerde bulunmayı sürdürüyor. Vatandaşlar, İstanbul'un en hareketli caddelerinden biri olan İstiklal Caddesi'ne akın etti. Kalabalık nedeniyle adım atılacak yerin kalmadığı İstiklal Caddesi'nde kameralara yansıyan görüntüler endişe uyandırdı. Maske kuralına çoğunlukla uyan vatandaşların mesafe kuralını ise unuttuğu görüldü.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA UYARILARINI SÜRDÜRÜYOR

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kurallardan taviz verirseniz, hasta sayımızın artması ve yeni kayıplarla karşılaşmamız kaçınılmazdır. Filyasyon ekipleri her vakada temaslılara ulaşıp, pozitif kişilerin tespitini sağlasa bile, siz bu savaşta kararlı olmadıkça istenilen sonucu alamayız. Tedbirde kararlı olun" ifadelerini kullandı.

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