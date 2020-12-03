İstiklal Caddesi'nde 7000 kişi kuralı başladı

Beyoğlu Kaymakamlığı İlçe Umumi Hıfzısıhha Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda saat 10.00'dan itibaren İstiklal Caddesi'ne 7 bin kişi bulunabilecek. Zabıta ekipleri caddeye gelenleri sağ tarafa doğru yönlendiriyor. Yere yapıştırılan stickerler ile de caddeye gelenler yönlendiriliyor. Ekipler, İstiklal Caddesi'ni havadan yapılan dron kontrolü ile gözetliyor.