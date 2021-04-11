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Gündem
Hasan YILDIRIM -Özgür EREN İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 11.04.2021 - 16:21 | Son Güncelleme:

İstiklal Caddesi ve Beşiktaş'ta dikkat çeken kalabalık

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İstiklal Caddesi ve Beşiktaş'ta dikkat çeken kalabalık

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kırmızı kategorideki 58 şehir arasında yer alan İstanbul'da da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Kısıtlama nedeniyle İstiklal Caddesi ve sahiller turistlere kaldı.

Kırmızı kategoride olan İstanbul'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar evde kalınca İstiklal Caddesi ve sahiller turistlere kaldı. İstiklal Caddesi'nde gezen bazı turistler maske takarken bazılarının maskesiz gezdiği görüldü. Büfelerden yemeklerini alan turistler, cadde kenarına oturarak yedi.

SAHİLLERDE YOĞUNLUK

Beşiktaş'ta sahile gelen bazı turistler güzel havanın tadını çıkarırken bazıları da sahilde oturarak denizi izledi.

İstiklal Caddesi ve Beşiktaşta dikkat çeken kalabalık

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