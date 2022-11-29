İstiklal bombacısının PKK/YPG’li fotoğrafı ortaya çıktı

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İSTİKLAL Caddesi’nde 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırının ardından yakalanan bombacı Ahlam Albashir, kendisine patlayıcıyı veren ve kocası rolünde davranan kişinin Bilal Hassan olduğunu söylemişti. Saldırıdan sonra Bulgaristan’a kaçan şüphelinin adı, soruşturma dosyasına Bilal Hassan olarak geçti. Ancak İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri araştırmada, Bilal Hassan’ın gerçek isminin Bilal Elhac Nwas olduğunu belirledi. Polis, Bilal Elhac Nwas’ın PKK/PYD/YPG üniformalı fotoğrafını da buldu. Gerçek kimlik bilgileri ve fotoğrafı, soruşturmayı yürüten savcılığa gönderildi. Fotoğraf da delil dosyasına konuldu.

BAKAN SOYLU: KARDEŞİ YAKALANDI

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Twitter’de katıldığı sohbet odasında, 2020-2022 yılları arasında Türkiye’de yapılmak üzere Suriye’de planlanan 81 terör saldırısı girişiminin engellendiğini belirtti. Bakan Soylu, Bayrampaşa’daki bir terör saldırısının engellendiğini aksi durumda tarihin en büyük patlamalarından birinin İstanbul’daki bir AVM’de gerçekleşmiş olabileceğini belirtti. Soylu Harem’de planlanan bir terör saldırısının da engellendiğini açıkladı.

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BEYOĞLU’NDA YAKALANDI

İSTİKLAL Caddesi’ndeki terör saldırısının firari şüphelisi Bilal Hassan olarak bilinen Bilal Elhac Nwas’ın kardeşi Ahmad Elhac Nwas’ın Beyoğlu’nda konfeksiyon atölyesinde gözaltına alındığı öğrenildi. Öte yandan bombacı Ahlam Albashır ile Bilal Hassan’ın Antakya’da konaklamasını sağladığı öne sürülen Muhab A. tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 25 oldu. Ayrıca Bulgaristan’da tutuklanan ve İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırıyla bağlantıları olduğu tespit edilen 3’ü Moldova vatandaşı ve 2’si Arap kökenli 5 şüphelinin terör saldırısına ilişkin ifadelerinin alınması için Bilgaristan makamlarıyla irtibata geçildi.