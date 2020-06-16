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Haber Giriş: 16.06.2020 - 02:03,Son Güncelleme:

İstikbal ne demek? İstikbal nedir? İstikbal TDK kelime anlamı

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İstikbal ne demek? İstikbal nedir? İstikbal TDK kelime anlamı
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Olumlu anlamı ile beraber İstikbal kelimesi ülke açısından da çok önemli bir sözcüktür. Birçok farklı alanda etkin şekilde kullanım imkanı sağlar. Peki, istikbal ne demek? İstikbal nedir? İstikbal TDK kelime anlamı hakkında bilinmesi gereken detaylar.

TDK üzerinden ele alındığı zaman istikbal kelimesi, ‘gelecek’ anlamı ile bizi karşılıyor. Özellikle klasikleşmiş olan, ‘istikbal göklerdedir’ sözcüğü Atatürk'ün deyimi ile beraber çok önemli bir anlam ifade etmektedir.

 İstikbal Ne Demek?

 Türk Dil Kurumu İstikbal kelimesi için, ‘gelecek’ anlamı üzerinden ifade sunuyor. Bu anlam ile beraber farklı cümlelerde gündelik yaşamda değerlendirebilirsiniz.

 ‘’Bütün hayatımı, bütün istikbalimi şartsız, kayıtsız bir erkeğin keyfine feda edemem.’’ Ö. Seyfettin

 Bu cümlede söylendiği gibi geleceğini şartsız koşulsuz hiç kimseye feda etmeyeceği üzerinden ifade etmektedir.

 İstikbal Nedir?

 İstikbal kelimesi gündelik yaşamda yaygın kullanılan sözcüklerden biridir. Arapça kökenli bir kelime olması ile beraber, Türkiye'de yerleşik olarak değerlendirilir. Genel anlamı ile beraber gelecek amaçlı üzerinden kullanılır.

 ‘’ Vuslat, sofrada misafirlere İstikbal etti.’’ H. R. Gürpınar

 Bu şekilde daha birçok farklı cümlede ya da tek başına anlam ifade etmesi ile değerlendirmek mümkün. İstifa kelimesi aynı zamanda bir başka anlamı üzerinde de kullanılmaktadır. Bu doğrultuda, ‘karşılama’ anlamı da taşır. Fakat gündelik yaşamda bu anlamı üzerinden çok fazla değerlendirilen bir kelime değildir. Daha çok gelecek anlamı üzerinden ele alınır ve özellikle yazılı kaynaklarda çok sık karşılaşılır.

 

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