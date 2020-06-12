İstikbal kelimesinin eş anlamlısı nedir?

İstikbal etimolojik olarak incelendiğinde Arapça kökenli bir kelimedir. Arapça “ḳbl” kökünden gelen karşılama, yönelme, yönseme ve misafir kabul etme kelimesinden alıntıdır. TDK da istikbal sözcüğünün eş anlamlısı olarak “gelecek” sözcüğü belirtilmiştir.

İstikbal Eş Anlamlısı

İstikbal kelimesi geçmişten günümüze gelmiş önemli sözcükler arasında bulunmaktadır. İstikbal sözcüğünün tarihte örneklerini görmek mümkündür. İstikbal sözcüğünü M. Kemal Atatürk’ün “İstikbal Göklerdedir” cümlesi ile örneklendirebiliriz. M. Kemal Atatürk’ün kullandığı istikbal sözcüğü bir vakit içerisinde umarak geleceğe, ileriye doğru bakma anlamına gelmektedir. İstikbal göklerdedir cümlesinden, daha çok gelecek üzerinden ülke, toplum ya da kişi şeklinde anlaşılmaktadır.

İçinde bulunduğumuz zamandan sonrası için kullanılan istikbal kelimesinin eş anlamlısı bulunmaktadır. Bu durumda istikbal sözcüğünün eş anlamlısı “gelecek, karşılama” sözcüğüdür. İstikbal ve gelecek kelimelerinin yazılışları farklı olsa da anlamları aynıdır. Eş anlamlı olan bu sözcükleri tek başına veya cümle içerisinde kullanmak istediğiniz amaca uygun olacak şekilde rahatlıkla kullanabilirsiniz.