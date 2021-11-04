İstihkak davası nedir, nasıl ve nerede açılır?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Sofiane Feghouli ve Fatih Terime övgüler Dikkat çeken sevinç ve 12 yıl sonra...Sofiane Feghouli ve Fatih Terim'e övgüler! Dikkat çeken sevinç ve 12 yıl sonra...#Galatasaray
Okan Buruk için büyük sürpriz Yeni takımını böyle duyurdular...Okan Buruk için büyük sürpriz! Yeni takımını böyle duyurdular... #Okan Buruk
Fed dün ne yaptı Ekonomiler bundan nasıl etkilenecekFed dün ne yaptı? Ekonomiler bundan nasıl etkilenecek?#FED
Canlı | Fenerbahçeden bir gol daha Skor...Canlı | Fenerbahçe'den bir gol daha! Skor...#Royal Antwerp
Galatasaray, Avrupada fırsat tepti 2 gol...Galatasaray, Avrupa'da fırsat tepti! 2 gol...#UEFA Avrupa Ligi
Bakan Koca kritik oranı hatırlattı: Yüzde 70in üzerine çıkarılması şartBakan Koca kritik oranı hatırlattı: Yüzde 70'in üzerine çıkarılması şart#Koronavirüs
NASA davasında sonuç hüsran Umduğunu bulamadıNASA davasında sonuç hüsran! Umduğunu bulamadı#Jeff Bezos
Altundan dikkat çeken paylaşım: Bizim yolumuz milletimize hizmet yoluAltun'dan dikkat çeken paylaşım: Bizim yolumuz milletimize hizmet yolu#Fahrettin Altun
Türkiye 2023 Vizyonu Zirvesinde konuştu: Isınma amaçlı doğalgazı 4te 1 fiyatına satıyoruzTürkiye 2023 Vizyonu Zirvesi'nde konuştu: Isınma amaçlı doğalgazı 4'te 1 fiyatına satıyoruz#Hazine Ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan
Yalancının mumu yatsıya kalmadı Foyası ortaya çıktıYalancının mumu yatsıya kalmadı! Foyası ortaya çıktı#Taksi Şoförü
S-400ler İncirlikte iddiası Kalın: Yalan haberler, aslı astarı yok 'S-400'ler İncirlik'te' iddiası! Kalın: Yalan haberler, aslı astarı yok#İbrahim Kalın
Komşuda işler iyi gitmiyor: Zirve yaptı Bir haftada ikinci kez...Komşu'da işler iyi gitmiyor: Zirve yaptı! Bir haftada ikinci kez...#Koronavirüs
Tarihi rekor Tüm zamanların zirvesini gördüTarihi rekor! Tüm zamanların zirvesini gördü#Borsa İstanbul
Yürek yakan kaza Son anda küçük kızlarını kurtardı ama...Yürek yakan kaza! Son anda küçük kızlarını kurtardı ama...#Batman
Bakanlıktan açıklama geldi Yerli otomobilde önemli gelişmeBakanlıktan açıklama geldi! Yerli otomobilde önemli gelişme#TOGG
HABERLERGündem Haberleri

İstihkak davası nedir, nasıl ve nerede açılır?

#İstihkak Davası#İstihkak Davası Nasıl Açılır#İstihkak Davası Açma Şartları
İstihkak davası nedir, nasıl ve nerede açılır

İstihkak davası, icra hukuku kapsamına giren bir davadır. Kişilerin dava süreci boyunca hak kaybı yaşamamaları için bu süreci icra hukuku alanında deneyimli olan bir avukat aracılığı ile yürütmeleri oldukça önemlidir. İstihkak davası nedir, nasıl ve nerede açılır? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Haberin Devamı

İstihkak davası, mülkiyeti çekişmeli olan taşınır ya da taşınmaz malın kime ait olduğunun tespit edilebilmesi için açılmış olan bir davadır. İstihkak davası, yapısı bakımından ivedilikle görülen bir dava çeşididir.

İstihkak Davası Nedir?

İstihkak davası, mülkiyeti çekişmeli olarak gerçekleşen taşınır ve taşınmaz malın kime ait olduğunun tespit edilmesi için açılmış olan bir davadır. İstihak davası, basit yargılama usulüne tabidir. İstihkak iddiası ortaya koyan kişilerin bu iddialarını haciz işlemini gerçekleştiren icra dairesine yapmaları sonucunda süreç işlemeye başlar.

İstihkak Davası Nasıl ve Nerede Açılır?

İstihkak Davası, İstihkak davası bakımından uyuşmazlığı çözmekle görevli mahkeme icra mahkemeleridir. Yetkili mahkeme, icra takibinin yapıldığı yer mahkemesi ya da uyuşmazlığa konu olan hacizli malın bulunduğu yer mahkemesi olarak belirtilir. Eğer uyuşmazlığa konu hacizli mal taşınmaz mal statüsünde bulunuyorsa HMK’da yer alan yetki kuralları içinde istihkak davası taşınmazın bulunduğu yerin mahkemesinde dava açılması gerekir.

İstihkak Davası Açma Şartları

Haberin Devamı

İstihkak davasının açılacağı haller arasında; hacizde istihkak, malın elden çıkması durumunda istihkak ve mirasta istihkak davaları yer alıyor. Malik olunan bir malın elden rıza dışında çıkarılması durumda istihkak davası açılabilir. Malın dolaysız olarak zilyetliğini kaybeden bir kişinin dolaysız zilyetliğini tekrar sağlamak için açtığı dava türüdür. Malın elinde bulunduğunu bildiğiniz kişiden, mülkiyet hakkını almak için istihkak davası açılabilirsiniz. Bu davanın asıl amacı dolaysız zilyetliği ele geçirmektir. Bunun başka bir türü de miras nedeni ile istihkak davası açılmasıdır. Türk Medeni Kanunun 637. maddesi ve devamında bulunur. Miras nedeni ile istihkak, tereke malını elinde bulunduran kişiden alınması için açılmış olan davadır.

İstihkak Süresi ve Zamanaşımı

Davanın ne zaman açılacağı ve dava süresinin hangi tarihten başlayacağı gibi konularda uygulama olarak genellikle çok karıştırılıyor. Bu nedenle de İcra ve İflas Kanunu detaylı bir şekilde okumak gerekiyor. Süre başlangıç tarihine dikkat edilerek açılması gerekir. Mahkeme tarafından icra takibinin devam etmesi ve ertelenmesi yönünde verilen kararın tebliğ ya da tefhimden itibaren 3. kişi, 7 gün içinde aynı icra mahkemesinde dava açması gerekir. Dava açmadığı takdirde kişi, istihkak iddiasından vazgeçmiş sayılır.

İcra ve İflas Kanunu’nun 96. maddesinin 9. fıkrasına göre, haczedilen eşyalar hakkında istihkak iddiasında bulunmuş olma imkanı verilmemiş ve malın satımı gerçekleşerek alacaklıya verilmemişse 3. kişinin haczi öğrendiği tarihten itibaren 7 gün içinde istihkak davasını açabilir. Burada en önemli olan konu ise, malın satılıp bedelinin alacaklıya verilmemesine kadar geçen süredir. Aksi takdirde icra takibi sona erer ve bu nedenle de 3. kişi istihkak iddiasında bulma hakkını kaybeder. Borçlu, istihkak iddiasına itiraz etmediği sürece bu davada davalı olarak yer alır. Haciz nedeni ile açılan istihkak davalarının görülmesinde görevli olan mahkeme, icra mahkemeleridir. Yer yönünden yetkili mahkeme ise, icra takibinin yapılacağı yer ya da genel yetkili mahkeme davalının yerleşim yeridir.

Haberin Devamı

İstihak davası, maktu yani sabit değil de nispi harca tabidir. Nispi harç ise, dava değeri üzerinden hesaplanan bir diğer harç türüdür. Yargıtay’ın kararlarında, istihkak davalarına konu olan çeşitli dava değeri, hacizli malın değerinden daha az olması durumunda alacak miktarı üzerinden ilam harcı ve nispi kararın ¼’ü kadarını peşin alır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstihkak Davası#İstihkak Davası Nasıl Açılır#İstihkak Davası Açma Şartları

BAKMADAN GEÇME!

Deniz Sekiden estetik açıklaması: Hiçbir şey yaptırmadım

Deniz Seki'den estetik açıklaması: Hiçbir şey yaptırmadım!

#Deniz Seki
Yiğit Kirazcıdan sevgilisi Pınar Denize doğum günü mesajı

Yiğit Kirazcı'dan sevgilisi Pınar Deniz'e doğum günü mesajı

#Zeynep Sever Demirel
Alec Baldwine bir kötü haber daha... Ve ilk adım atıldı

Alec Baldwin'e bir kötü haber daha... Ve ilk adım atıldı!

#Alec Baldwin