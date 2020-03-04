İstihdam nedir? İstihdam ne demek? İstihdam TDK kelime anlamı

Gündelik yaşam içerisinde hem sözlü hem de yazılı olarak yoğun kullanılan istihdam kelimesi; ‘bir görevde, bir işte kullanma’ anlamı taşımaktadır.

İstihdam Nedir?

Özellikle ‘istihdam etme ve edilme’ hem özel hem de devlet kurumları açısından çok fazla kullanılmaktadır. En çok da resmi makamlar için yapılan yazılı iletişim dahilinde istihdam kelimesi, bu anlam üzerinden yoğun şekilde değerlendiriliyor.

İstihdam Ne Demek?

Detaylı açıklamasıyla bir insanı herhangi bir göreve atamak ve orada kullanmak istihdam anlamına gelmektedir. Eş anlamlısı ise işlendirme olarak geçer. Özellikle yapılan atamalar konusunda hem özel hem de devlet kurumları kapsamında yoğun şekilde değerlendirilmektedir. Resmi yazışmalar için istihdam kelimesi anlamı itibariyle çok fazla kullanılır. Bir örnek vermek gerekirse;

‘’Bugün kuruma 100 kişi istihdam edildi’’Yani 100 kişinin atandığını veya işe alındığını anlatmaktadır.

İstihdam TDK Kelime Anlamı

Türk Dil Kurumu'na bakıldığında istihdam kelimesi aynı şekilde bir kişinin bir işte, bir görevde kullanılması ve çalıştırması anlamı taşımaktadır. TDK üzerindeki bu anlamı ile beraber hem yazılı hem de sözlü olarak farklı yerlerde kullanmak mümkün. Atama veya işe alma olarak da gündelik yaşam içerisinde istihdam kelimesi çok fazla kullanılmaktadır.