İstihbaratçıyız biz dediler... 600 bin TL dolandırdılar

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İstanbul'da iki kişi Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan olduklarını söyleyerek Özlem Baykan'ı 600 bin TL dolandırdılar. Mağdur, hesabındaki paraları ve kredilerini alan kişilerin dolandırıcı olduğunu ise günler sonra anladı.

İstanbul'da yaşayan Özlem Baykan, 10 ay önce takı tasarım işi ile uğraşan Ahmet Çayka ile tanışması ile dolandırılmaya başlandı. Bir süre sonra sevgili olan Baykan ve Çayka'nın hayatına 'Abi' olarak bildiği bir kişi girdi. Baykan'a bu kişinin MİT'te çalıştığı ve gizli görevde olduğu söylendi. Abi olarak tanıttığı kişinin yanında işe gireceğini söyleyen Ahmet Çayka, Özlem Baykan'dan kredi kartlarını istedi. Baykan'a gizli görevde olduklarını ve devlete yardım etmesi gerektiğini söyleyen dolandırıcılar, mağdurun hesaplarından para çekmeye başladılar.

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Özlem Baykan, üzerine 2 kredi çeken Ahmet Çayka ve Abisinin dolandırıcı olduğunu ise 10 gün sonra anladı. Savcılığa başvuran Özlem Baykan, dolandırıcılar tarafından 600 bin TL zarara uğratıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı ise kendilerini istihbarat elemanı olarak tanıtan kişilere inanılmaması gerektiğini tekrardan hatırlattı.