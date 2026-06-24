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İstihbarat geldi ekipler harekete geçti! Kırmızı bültenle aranan Alman şüpheli Bodrum'da yakalandı

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#Kırmızı Bülten#MİT#Bodrum
İstihbarat geldi ekipler harekete geçti Kırmızı bültenle aranan Alman şüpheli Bodrumda yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2026 10:14

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu suçundan uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan Alman uyruklu şüpheli, MİT, emniyet ve jandarma ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalandı. Şüpheli hakkında adli ve idari işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

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Interpol-Europol Daire Başkanlığınca "uyuşturucu" suçundan kırmızı bültenle aranan S.D'nin (33) Bodrum'da bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

Bunun üzerine Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), emniyet ve jandarma ekiplerince yürütülen ortak çalışma kapsamında şüphelinin Turgutreis Mahallesi Gümüşlük Caddesi çevresinde olabileceği değerlendirildi.

YERİ TESPİT EDİLDİ VE YAKALANDI

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Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen soruşturma kapsamında, şüphelinin kullandığı araç Gürece Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda tespit edildi. Ekipler tarafından gerçekleştirilen fiziki takibin ardından araç durduruldu, şüpheli gözaltına alındı.

İŞTE ELE GEÇİRİLENLER

Araçta ve şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda 8 cep telefonu, 4 GSM hattı, 3 kol saati, iPad, 37 bin 950 avro, 5 bin 150 dolar, 6 bin 50 İsviçre frangı ve 101 bin 200 lira ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli ve idari işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

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#Kırmızı Bülten#MİT#Bodrum

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