‘İstifaya izin verilmiyor’

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Dervişoğlu, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında özetle şöyle konuştu:

ÜÇ BAKAN DÖRT BAŞKAN

“Yine bir gece yarısı operasyonuyla karşı karşıya kaldık. Bu nasıl bir yönetim anlayışıdır ki, sorumlu insanların şerefi ile istifa etmesine bile izin vermiyor, af dileme ya da affedilme olarak tanımlanıyor. Bu utanç verici bir durumdur. Yakın takvim içinde üç bakan, dört Merkez Bankası başkanı, üç Merkez Bankası başkan yardımcısı, iki Varlık Fonu genel müdürü değişikliği yapılmıştır. Anlaşılan odur ki, bu iktidar gitmeden artık bu büyük millet huzur bulamayacaktır. Bakan ve bürokrat değişiklikleri ve gece yarısı kararnameleri çözüm değildir, gerçek çözüm hemen seçimdir. Büyük Türk milleti Sayın Erdoğan’ı görevinden affetmeye hazırdır. Bu bizim ekonomideki tercihimizdir’ deyip, ardından da ‘dış güçlerin saldırısı’ diyorsunuz. Hangisi doğru?”