İstifasını kurtarmak için verdi

İlk değerlendirmede, “Kararı tek başına Süleyman Soylu Bey’in alacağına inanmıyorum. Erdoğan’ı kurtarmak için Soylu’nun istifa etmesini de anlayışla karşılıyorum. Soylu’nun istifasının Erdoğan tarafından istendiği de bir gerçek” diyen Kılıçdaroğlu özetle şöyle konuştu:

KAOS ORTAMI ORTAYA ÇIKTI

(Koronavirüs) Bir; testte çok geç kaldılar. KİT bulmakta zorluk çektiler, ihraç ediyoruz dediler, sonra ithal etmeye başladılar. Bir kaos ortamı ortaya çıktı. Arkasından sınır kapılarının kapatılması gerekiyordu ama bu da zamanında sağlanamadı. Yine umreden gelen vatandaşlarımız vardı... Bir bocalama dönemi yaşandı. Ama bu tür eleştirileri yapma zamanı değil bana göre. 2019 yılında rapor hazırlamışsınız, neler yapılması gerektiği orada var. 229 sayfalık rapor raflarda kaldı. Yeteri kadar hazırlık yapılmadı.

KARARI TEK BAŞINA ALMADI

Kararı tek başına Süleyman Soylu Bey’in alacağına inanmıyorum. Sağlık Bakanı’nın tek başına karar alamadığı gibi... Sokağa çıkma yasağı ile ilgili pek çok çevreden öneri geldi ama o önerilerin hiçbirisi uygulanmadı. Sonunda cumartesi ve pazara denk geldi, geç saatte açıklandı. Bütün karar mekanizmalarının oluşmasında söz sahibi olan Erdoğan’dır. Erdoğan’ı kurtarmak için Soylu’nun istifa etmesini de anlayışla karşılıyorum. Soylu’nun istifasının Erdoğan tarafından istendiği bir gerçek. Soylu’ya ne diyeceğim ki. Bütün karar mercii Soylu mu? Kararı alan Erdoğan. Daha en başından Soylu yaptığı açıklamada, ‘Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile..’ diye cümleye başlamadı mı? Talimatı veren Erdoğan. Çıkıp ‘ben vermedim’ derse, o zaman tamam ama Erdoğan’dan talimatsız bir bakanın her hangi bir şekilde bir karar alma şansı var mı? Yok.

KİM NASIL GEÇİNECEK

Para bittiği için bir önlem alamıyorlar. Onun için diyoruz; Merkez Bankası gerekirse para bassın. Başka çare yok ki. Kime el avuç açacaksınız? Zaten gırtlağa kadar Türkiye borçta. Merkez Bankası gerekirse kontrollü bir şekilde para bassın, bu insanları perişan etmeyelim. Kısa çalışma ödeneği veriyorlar 1700 lira. Kim nasıl geçinecek? İnsanların nasıl beş kuruşa muhtaç hale geldiğini biliyoruz.

GÜNLÜK YÖNETİLİYOR

Bakıldığı zaman günlük yönetilen bir devlet görüyorsun. Salgın çıktığında her ülkenin stratejisi oldu. Bizim stratejimiz ne? Amerika şunu yaptı, ‘her haneye para harcayacağım’ dedi. ‘Evinde kal para vereceğim’ dedi. Biz ne yaptık. Uçak ile başladık. Stratejinden kastım bir sağlıkta ne yapacaksınız, işsizlik, yoksulluk çıkacak ne yapacaksınız. Bu üç alana yapacak bir şey yoksa stratejiniz yok demektir.”