Son dakika haberi: 2 saat 23 dakikalık istifa krizi... Süleyman Soylu'nun istifası kabul edilmedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir” diyerek saat aat 21.24’de görevinden istifa ettiğini duyurdu. İletişim Başkanlığı, saat 23.47’de yaptığı açıklama ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Soylu’nun istifasını kabul etmediğini açıkladı. Sokağa çıkma yasağının yarattığı istifa krizi, 2 saat 23 dakika sürdü.

SAĞLIK BAKANI’YLA TERS DÜŞTÜ

Soylu, uygulamaları ve açıklamaları nedeniyle CHP ve HDP ile sık sık karşı karşıya gelen bir bakan olarak dikkat çekiyordu. Soylu’yu istifaya götüren son kriz, 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi sürecinde ortaya çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 Nisan’da Bilim Kurulu toplantısının ardından, “Sokağa çıkma kararının şu anda gündemde olmadığını, gerektiğinde her türlü önlemin alınabileceğini” açıkladı. Ancak bu açıklamadan bir saat sonra İçişleri Bakanlığı 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta 48 saat süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Ülke genelinde vatandaşlar marketlere hücum etmeye başladı.

ERDOĞAN’I İŞARET ETTİ

Vatandaşların marketlere akın etmesi, “Evde kal” kampanyasıyla virüsün bulaşmasını önleme çalışmalarına büyük darbe vurdu. Soylu, CNNTürk’e bağlanarak, telaşa gerek olmadığını belirtti ve “İşin başından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla gerçekleşen bir süreç yönetimi ortadadır. Gelinen noktada, tüm verileri gözönüne alarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla birlikte Sağlık Bakanlığı ile değerlendirerek, hafta sonu için 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi” açıklamasını yaptı.

Eleştirilerin sürmesi üzerine Soylu, bir gün sonra Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’a yaptığı açıklamada, “Bir buçuk-iki saatlik bir süreçte bazı kısıtlı bölgelerde bir yığılma oldu. Bunu öngörmedim. Tecrübem var. Ama yine de o saatteki bu çok sınırlı birikmenin büyük bir problem oluşturacağını düşünmüyorum. Zamanlaması açısından alınan karar, bakanlığımıza ait bir karardır. Bir kez daha söylüyorum: Eleştirileri de aldım kabul ettim. Hakaretleri de kabul ettim” dedi.

İddialara göre, Soylu, dün hükümet kanadı dahil çok sayıda isimle telefon trafiği yürüttü. Değerlendirmelerin ardından istifa kararı alan Soylu, dün saat 20.00 sıralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşerek kararını iletti. Soylu, bu kararını Twitter’dan yaptığı açıklama ile duyurdu ve İstanbul’a haraket etti.

İKNA EDİLDİ

Bu açıklamanın ardından siyasi kulisler hareketlendi. Soylu’nun istifasını geri alması için görüşmeler hızlandı. Yapılan temaslar sonusunda Soylu görevde kalmaya ikna edildi. İletişim Başkanlığı, Soylu’nun istifasının kabul edilmediğini ve göreve devam ettiğini kamuoyuna duyurdu.

CUMHURBAŞKANIM BENİ BAĞIŞLASIN

Soylu istifa açıklamasında şunları kaydetti:



“Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte, tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararınının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir. Başlangıçta kısıtlı saatlerde de olsa ortaya çıkan görüntüler, mükemmel yönetilen bu süreçle uyuşmadı. Yaşadığım onca tecrübe, sorumluluk kısmı üzerimizde olan bu olayda, böyle görüntülere yol açmamalıydı. İyi niyetle, hafta sonunda salgını ve bulaşı bir nebze durdurabilmek adına atılan bir adımdı. Hiç bir zaman zarar vermek istemediğim Aziz Milletimiz, hayatımın sonuna kadar da sadık olacağım Sayın Cumhurbaşkanım beni bağışlasın... Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum. Tüm dostlara, mesai arkadaşlarıma Allahaısmarladık. Allah milletimizi korusun.”

NİHAİ KARAR CUMHURBAŞKANI’NIN



İletişim Başkanlığı, Soylu’nun istifasının kabul edilmediğini ve göreve devam ettiğini şu açıklama ile kamuoyuna duyurdu:

“15 Temmuz darbe girişiminin hemen arkasından İçişleri Bakanlığı görevine getirilen sayın Süleyman Soylu, bugüne kadar başarılı çalışmalarıyla milletimizin takdirini kazanmıştır. Terör örgütlerinin ülkemizdeki eylem kapasitelerinin önemli ölçüde azaltılmasında Sayın Bakanımızın yürüttüğü kararlı mücadelenin büyük payı vardır. Aynı şekilde deprem gibi doğal afetlerin ardından yapılan çalışmalarda da, İçişleri Bakanımız sürekli sahada olarak güçlü bir koordinasyon gerçekleştirmiştir.

Koronavirüs salgının sağlık hizmetleri, gıda tedariki ve kamu güvenliği boyutu da bulunduğu bir gerçektir. İçişleri Bakanımız, bir ayı aşkın süredir yürüttüğü başarılı çalışmalarıyla, bu süreçte ülkemizde kamu güvenliği konusunda hiçbir sıkıntı çekilmemesini temin etmiştir. Sayın Bakanımız istifa talebini sayın Cumhurbaşkanımıza sunmuş, Cumhurbaşkanımız bu talebi uygun bulmadığını kendisine ifade etmiştir. Bir makam sahibinin istifasını sunması kendi takdiridir, fakat nihai karar sayın Cumhurbaşkanımıza aittir. İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir, kendisi görevine devam edecektir.”

BAHÇELİ: MHP İSTİFANIN KABUL EDİLMEMESİNDEN MEMNUNDUR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifasının kabul edilmemesiyle ilgili, Twitter hesabında şu açıklamayı yaptı: “Böylesi kırılgan bir dönemde İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’nun istifa niyeti sürdürülen mücadele ruhunu sekteye uğratma riski taşımaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi mezkur istifanın kabul edilmemesinden ziyadesiyle memnundur. Sayın Süleyman Soylu azimli, inançlı, dirayetli ve mücadeleci kişiliğiyle Türkiye’nin en hassas döneminde üstlendiği bakanlık görevini başarıyla yerine getirmiştir.”



AKŞENER: SORUMLULUĞUNU ÜSTLENMEK OLGUNLUK GEREKTİRİR



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Hatayı ve başarısızlığı kabullenmek, sorumluluğunu üstlenmek olgunluk gerektirir. Sayın Süleyman Soylu’ya göstermiş olduğu olgun davranış nedeniyle teşekkür ediyorum” dedi.