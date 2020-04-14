İstifa sonrası ‘yola devam’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cuma günü alınan sokağa çıkma yasağının ardından oluşan izdihamlar nedeniyle yapılan eleştiriler üzerine önceki gün “Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum” diyerek istifa etti. Bakan Soylu’nun saat 21.24’te duyurduğu istifa kararına İletişim Başkanlığı’ndan 2 saat sonra, “İçişleri bakanımızın istifası kabul edilmemiştir, kendisi görevine devam edecektir” açıklaması geldi.

HESAPTAKİ İSTİFA METNİ

İstifasının ardından Ankara’dan ayrılan Soylu, İstanbul’a gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü öğrenilen Soylu, tekrar görevine döndü. Soylu, yaptığı açıklamada “Sokağa çıkma yasağı ile ilgili sorumluluğumuzun gereği aldığım karar üzerine milletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın tutumu, beni mahcup etmiştir. Devlet ve milletin emanetinde atılan adımlarda eksikliğimizin bu iki irade tarafından insani bir durum olarak kabul edilip onarma hakkı verilmesi, sorumluluğumuzu artırmıştır. Allah mahcup etmesin. Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah” ifadelerini kullandı. Bakan Soylu’nun, önceki akşam saat 21.24’te Twitter hesabında paylaştığı istifa metnini ise uzun süre kaldırmadığı görüldü. Bakan Soylu, dün öğlen saat 12.00 gibi istifa metnini kaldırırken, saat 12.15’te ise “yola devam” mesajını veren görevine döndüğüne dair metni paylaştı. İstanbul’da kalan Bakan Soylu’nun istifasından önce belirlenen programlarını iptal ettiği öğrenildi.

SOYLU’DAN BAHÇELİ’YE TEŞEKKÜR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifasını sunmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden kendisine destek veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüşerek teşekkür etti. Soylu'nun Devlet Bahçeli'ye teşekkür ettiği, MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin de cevaben devam kararından duyduğu memnuniyeti ve desteklerini ifade ettiği öğrenildi.