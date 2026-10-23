İstifa eden Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak yeniden gözaltına alındı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce gözaltına alınıp, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik eski Genel Müdürü Taha Çakmak yeniden gözaltına alındı.

1 MİLYON DOLAR ALDI İDDİASI

CNN Türk muhabiri Merve Tokaz’ın aktardığı bilgiye göre; Taha Çakmak'ın Tera fonlarına Türkiye Sigortaya ait mevduatlardan yüksek hacimli para giriş işlemi yaparak kar elde ettiği tespit edildi.

Taha Çakmak'ın fona giriş sağlanan mevduat karşılığında Tera Gurubuna ait hisselerden şahsi alım işlemi yaptığı, ayrıca Graintürk isimli hisseye Tera Gurubunun giriş yapması hususunda Türkiye Sigortaya ait mevduatın Tera fonlarına yatırılacağı şartını koyduğu saptandı.

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Graintürk hissesi ve Tera Gurubuna ait hisselerden menfaat temin edildiği de belirlendi. Türkiye Sigortanın fona yatırımı karşılığında Tera Gurubundan 1 milyon dolar elden para aldığı belirtilmesi üzerine Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak tekrar gözaltına alındı.

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GEÇTİĞİMİZ HAFTA İSTİFA ETMİŞTİ

Geçen hafta Türkiye Sigorta AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden konuya ilişkin açıklama yapılmıştı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

"Şirketimiz Genel Müdürü Taha Çakmak, 15 Ekim 2026 tarihi itibarıyla görevinden istifa etmiştir. Genel Müdürlük görevine henüz atama yapılmamış olup, bu konuda bir gelişme olması durumunda kamuoyuyla paylaşılacaktır."

DÜN ÖZEL KALEMİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dünkü operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında Çakmak’ın özel kalemi Fahri Uğur’un da olduğu aktarılmıştı.