İstifa eden CHP'li Sancar: ‘Komplo var bozacağım’

Özel hayatına ilişkin gerekçelerle istifa ettiği öğrenilen Sancar’ın konuyu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na aktardığı, onun da “İstifa et” dediği belirtildi. Denizli’de yerel bir internet sitesine açıklama yapan Sancar, şunları söyledi: “Sizin aktardığınız tecavüz, İstanbul Ataşehir, Bodrum Kuşadası üçgeni yolsuzluk iddiaları... Eşcinsellik iddiaları... Bunların hepsini duydum, takip ediyorum. Danışmanımın adını, ahlaksızca ve adi bir şekilde karıştırıyorlar, iftira atıyorlar. Ne oldu da Melih Gökçek çıktı bu işlerin içinden? Evet, kaset var diye baskı oluşturuldu. Her türlü iftiraya belgeleriyle cevap vereceğim. Komplo var, bu komployu bozacak olan da benim. Bir kaset falan ortaya çıkarsa bu ahlaksızca saldırılara medyanın karşısında cevap vereceğim.” CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise gazetecilerin soruları üzerine “Biz de istifa mektubunda ne varsa onu biliyoruz” dedi.

1 KİŞİ GÖZALTINDA



Sancar’ın tehdit ve şantaja maruz kaldığını belirterek savcılığa başvurduğu, soruşturmada bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.



