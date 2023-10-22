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İstifa eden ABD Dışişleri yetkilisi: İsrail’i hep akladık

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#ABD#İsrail#Josh Paul
İstifa eden ABD Dışişleri yetkilisi: İsrail’i hep akladık
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2023 07:00

Geçen hafta Washington’u İsrail’e tek taraflı kör bir destek vermekle eleştiren bir mektup yayınlayarak istifa eden üst düzey ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Josh Paul, Amerikan PBS kanalına röportaj verdi.

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Eski Siyasi-Askeri İşler Bürosu çalışanı olan Paul, Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki soruşturma sisteminin bozuk olduğunu belirterek, hiçbir zaman bir İsrail birimini ağır insan hakları ihlalinden suçlu bulmadıklarını söyledi: “Mısır ve Suudi Arabistan gibi diğer örneklerde, ağır insan hakları ihlaline karıştığı belirlenen birimlere ABD silahlarının satılmaması gerektiğine dair raporlar hazırladık. Söz konusu İsrail ordusu olduğunda, hiçbir birimin insan hakları ihlalinden suçlu olduğuna karar verilmedi. İsrail’in ihlalleri tespit edildi ancak bakanlık içinde üst düzeyde onay verilmesi gerektiği için bir sonuca varılamadı.”

 

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#ABD#İsrail#Josh Paul

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