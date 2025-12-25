İster Doğu Akdeniz’de ister Ege’de ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz

Haberin Devamı

AK Parti Kongre Merkezi’nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, özetle şunları söyledi:

“AK Parti Genel Başkanı olarak, zemherinin başladığı bu soğuk kış günlerinde bacaları tütmeyen evleri mutlaka bulmanızı, oralarda yaşayan kardeşlerimizin kapısını mutlaka çalmanızı, imkânlar dahilinde hepsine tek tek el uzatmanızı sizlerden özellikle istirham ediyorum. Uzak yakın demeden her mahalleye gitmek, kime oy verdiğine bakmadan her sokağa, her haneye erişmek AK Parti’nin siyaset anlayışının özüdür.

KARAKTER ZAFİYETLERİ YAKIŞMAZ

İşimiz çok olabilir, mesuliyetimiz ağır olabilir, vaktimiz kısıtlı olabilir; ama bunların hiçbiri vatandaşla arayı soğutmanın mazereti olamaz. Hele hele kibir, gurur, böbürlenme, sokakta çarşıda kasılarak yürüme gibi karakter zafiyetleri, bu çatı altında Tayyip Erdoğan’la yol arkadaşlığı yapan hiç kimseye yakışmaz. Milletle arasına mesafe koyan, bizimle arasına mesafe koymuş demektir.

Haberin Devamı

GAZZE’NİN YÜKÜ DAHA DA ARTTI

11 Ekim’den beri Gazze’de ateşkes tesis edilmiş olsa dahi İsrail’in enkaza çevirdiği yerleşim yerlerinde sıkıntılar halen devam ediyor. Havaların soğuması ve yağışların başlamasıyla birlikte Gazze halkının yükü daha da artmış durumda. Son iki yılda Gazze’ye gönderdiğimiz yardım miktarı 105 bin tona yaklaştı. Türkiye olarak sinmeyeceğiz, susmayacağız, unutmayacağız; Gazze’yi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız.

ATILAN İMZALAR BİZİ BAĞLAMAZ

Herkes bilsin ki biz, dün olduğu gibi bugün de sulh-u sükundan yanayız. Ama bu demek değildir ki haksızlığa rıza gösterir, zulme sessiz kalırız. Asla. İster Doğu Akdeniz’de, ister Ege’de, isterse başka bir yerde olsun; biz ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz. Kıbrıs Türkü’nün hak ve çıkarlarının gasp edilmesine de müsaade etmeyiz. Anlaşmalar yapılabilir, imzalar atılabilir, sipariş sorularla çeşitli mesajlar da verilebilir. Bunların hiçbiri bizi bağlamaz, bizim politikamızı değiştirmez.

NETANYAHU’NUN HADSİZLİKLERİ

Elinde 70 binden fazla Filistinli kardeşimizin kanı olanların hadsizliklerinin bizim nazarımızda teneke tıngırtısından farkı yoktur ve olamaz. Oyuna gelmedik, gelmeyeceğiz. Tahriklere kapılmadık, kapılmayacağız. Vakarla, basiretle, sağduyuyla, sükunetle hareket etmeye devam edeceğiz.”

Haberin Devamı

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ SİYASİ HESAP DEĞİL

(Terörsüz Türkiye süreci) Bilhassa Terörsüz Türkiye sürecimizde mesafe katettikçe sınırlarımız dışında da karamsarlık havası dağılmaya; Arap, Kürt, Türkmen, Sünni ve Şii kardeşlerimiz geleceklerine daha bir umutla bakmaya başladı. Bu vesileyle 5 Ağustos’tan beri fedakârca çalışan komisyon üyelerimizi tebrik ediyor, her birinden tek tek Allah razı olsun diyorum. Komisyonun son eşiği de başarıyla aşacağına inanıyorum. Biz asla siyasi ikbal peşinde değiliz. Bu sürece siyasi hesap zaviyesinden de bakmıyoruz. Türkiye’nin önünde aralanan bu tarihi fırsat penceresini ardına kadar açıp ülkemizi terör belasından ilanihaye kurtarmanın gayretindeyiz. Ne terörden beslenenlerin ne coğrafyamızı kan gölüne çevirmek isteyen katliam şebekelerinin tuzakları ne de bu şebekelerin kayığına binmeye hevesli aparatların provokasyonları buna engel olamayacaktır.

Haberin Devamı

KOLAYA KAÇTILAR

Muhalefet, komisyon raporunda da kolaya kaçmış, hasbi değil hesapçı davranmayı tercih etmiştir. CHP vesayete teslim olmuş, baskılara direnememiş, sürecin önünü açacak somut teklif getirememiştir. CHP, iş çözüm üretmeye, risk almaya gelince su koyvermiştir.

ÖZEL'E: 86 MİLYONU UTANDIRIYOR

- Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e de şu eleştirileri yöneltti:

“CHP Genel Başkanı verdiği sözlerin hilafına yurtdışında Türkiye partisi olma erdemini ne yazık ki gösteremiyor. Her seyahatinde başta CHP’li vatandaşlarımız olmak üzere milletimizi mahcup ediyor, gafları ve skandallarıyla 86 milyonu utandırıyor. Gidiyor, utanmadan Türkiye’yi yabancılara şikâyet ediyor. Sosyalist Enternasyonal’deki yoldaşlarından beş dakikalık bir randevu koparabilmek için adeta yalvarıyor, eziliyor, onurunu ayaklar altına alıyor.

Haberin Devamı

YAKIŞTIRAMIYORUZ

Sayın Özel ülkesini yabancılara kötülemeyi belki kendisi yakıştırabilir, muhatabından 5 dakika dilenmekten belki gocunmayabilir ama biz bunu Türkiye’nin ana muhalefet partisine ve genel başkanına asla yakıştırmıyoruz. Milletimizin desteğiyle 23 yıldır Türkiye’yi uluslararası arenada iftiharla temsil eden bir siyasetçi olarak Batı karşısındaki bu kompleksli tavrı ben içime sindiremiyorum. Hatta Sayın Özel’in tüm Türkiye’nin başını öne eğdiren içler acısı hallerini gördükçe inanın onun adına ben hicap duyuyorum.

BU EDEPSİZLİĞİ SAVUNMAYA KALKIYORLAR

Hoş daha mezar başında nasıl davranacağından habersiz, kabristanda kadeh tokuşturmayı maharet zanneden birisinden yurtdışında diplomatik temas beklemek beyhude bir uğraştır. Çıkmışlar bir de bu edepsizliği savunmaya kalkıyorlar. Ne diyelim? Allah, CHP’li vatandaşlarımıza sabır, bunlara akıl fikir versin.”

Haberin Devamı

ASGARİ ÜCRET HAYIRLI OLSUN

2026 yılı için 28 bin 75 lira olarak açıklanan yeni asgari ücretin işçi ve işverenlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Böylece net asgari ücret geçtiğimiz yıla göre yüzde 27 oranında artmış oldu. Ayrıca geçtiğimiz yıl, bin lira olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki yıl bin 270 lira olarak uygulamayı sürdüreceğiz. Bundan sonra da emekçimizin, çalışanımızın, işverenimizin, velhasıl 86 milyonun her bir ferdinin yanında olacağız.

DÜŞEN UÇAK: GEREKLİ TAHKİKAT BAŞLATILDI

- Erdoğan Ankara’da düşen uçakla ilgili şöyle dedi: “Ankara’dan Trablus’a giderken kaza kırıma uğrayan uçakta şehit olan Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali el-Haddad’ın başkanlığını yaptığı Libya heyetine ve uçak mürettebatına Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Mevla ruhlarını şad, mekanlarını inşallah cennet eylesin. Kardeş Libya halkına, Libya Silahlı Kuvvetleri’ne ve hükümetine aynı şekilde başsağlığı diliyor, ülkem ve milletim adına taziyelerimi sunuyorum. Bizleri derinden üzen elim hadiseyle ilgili gerekli tahkikat başlatılmıştır. Safahatine dair bilgilendirme ilgili bakanlıklarımız tarafından yapılacaktır.”

LİBYA’YA TAZİYE TELEFONU

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, dün Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ve Libya Millî Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile telefonda görüşerek, Libya Genelkurmay Başkanı ve beraberindeki heyetin Ankara’daki uçak kazasında hayatını kaybetmelerinden dolayı taziyelerini iletti. İki görüşmeyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, “Cumhurbaşkanımız Erdoğan başsağlığı dileklerini ileterek, enkaz bölgesinde yürütülen çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti. Cumhurbaşkanımız, iki dost ve kardeş ülke arasındaki ilişkilerin son derece güçlü olduğunu vurgulayarak, Türkiye’nin Libya’ya gerekli her türlü desteği vermeye devam edeceğini ifade etti” dedi.

ALİYEV’E DOĞUM GÜNÜ TEBRİĞİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan’ın ticaret başta olmak üzere her alanda işbirliği içinde hedeflerine ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinin ilerlemesinden memnuniyet duyduklarını ve süreci desteklediklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in doğum gününü ve yeni yılını da tebrik etti” denildi. m ANKARA