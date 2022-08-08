İstenmeyen tüyler için en etkili çözüm ama... Herkesin başına gelebilir!

Haberin Devamı

Her şey 33 yaşındaki Erdal Yeşilyurt’un yanaklarındaki kılları aldırmak için bir arkadaşının tavsiyesiyle Bağcılar’da bir güzellik merkezine gitmesiyle başladı. Yeşilyurt, yaptırdığı lazer epilasyon sonucunda yüzündeki kıllardan kurtulmadığı gibi, geride bıraktığı acılarla mücadele ediyor.

Geçtiğimiz yıl sonu başlayan seansların beşincisine kadar her şey normalinde ilerliyordu. Ancak beşinci işlem sırasında yüzünde yanıklar oluştuğunu söyleyen Yeşilyurt, yaşadıklarını ''Adam sanki suratıma kaynak yapıyordu'' diyerek aktardı.

"Yanaklarımda çok kıl vardı. Sadece o kılları aldırmak için Bağcılar'daki kliniğe gittim. Isıyı 5 yerine 26 dereceye ayarlamış. Suratımın yandığını fark ettim, kolunu tuttum, 'dur yandım yeter' dedim. Ufak bir yanma olduğunu söyledi. Öyle bir acıydı ki dışarı çıkmak için ayağa kalktım. Asansöre bindim, aynaya baktım, yüzümden sarı renkte bir iltihap akıyordu"

Haberin Devamı

Fotoğraf: DHA

Bunun üzerine ilk olarak güzellik salonunun sahibiyle konuştuğunu söyleyen Yeşilyurt, işletmenin bu tarz ufak şeyler olabileceğini söylediğini ifade etti. Yüzünde üçüncü derece yanık oluştuğuna ilişkin rapor verildiğini belirten Yeşilyurt “Şeker hastası olduğumu söyleyip, ona göre işlem yapılmasını istemiştim. 5 aydır bu haldeyim. Tedavi görüyorum, iyileşiyor ama yine nüksediyor” dedi.

Güzellik merkezi yetkilileri ise tüm bunları yalanlayıp “Bize geldiğinde herhangi bir rahatsızlığı olup olmadığını sorduk. Bir hastalığı olmadığını dile getirdi. Bizden 4 ay boyunca hizmet aldı. Daha sonra bu talihsizlik yaşandı. Erdal Yeşilyurt için ilk günden bugüne maddi ve manevi yapılması gereken her şeyi yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Kendisi şeker hastası olduğunu söylemedi. Normal şartlarda ona göre işlem yapılıyor” diyerek kendilerini savundu.

Türk Dermatoloji Derneği ile Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, güzellik salonlarında epilasyon cihazlarının kullanımına imkân veren yönetmeliğin iptali için 2017 yılında dava açtı. Dava, sonucunda ise Danıştay Onuncu Daire güzellik salonlarında birtakım cihazların kullanılmasına izin veren yönetmeliği iptal etti. Daire, 30 Mart 2017’de Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin iki maddesini de iptal etti. Dairenin iptal gerekçesi kararda şöyle yer aldı: “Cihazın, tıp yeterliliği olmayan kişilerce kullanımı ciddi sağlık sorunlarına yol açar. Lazer Epilasyon, foto epilasyon, cilt bakımı gibi hizmetler, dermatolog ve estetik cerrahi uzmanlarca veriliyor...”

Karar gayet açık olsa da hala uzmanı olmayan kişiler lazer epilasyon işlemlerini yaparken, insanlar da sağlıklarından olmaya devam ediyor. Biz de konuyu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimi Dermatolog Prof. Dr. Zekayi Kutlubay ve Dermatoloji Uzmanı Dr. Şale Yılmaz ile konuştuk. Hangi hastalıkların lazer işlemleri için birer risk olduğunu uzmanlar açıkladı…

Haberin Devamı

ŞEKER HASTALARINDA ÇOK DAHA DİKKATLİ OLUNMALI

Şeker hastaları epilasyon başta olmak üzere lazer işlemlerini yaptıramaz mı?

Zekayi Kutlubay: Şeker hastalarında yara iyileşmesi sorunları yaşandığı ve zor olduğu için lazer epilasyon sırasında deride yanma meydana gelmemesi için normal kişilere yapılan işlemlere göre daha dikkatli olunmalıdır. Diğer lazer işlemlerinde de şeker hastalarına uygulama yapılırken dozlara dikkat edilmeli, aşırıya kaçılmamalıdır.

BU HASTALIKLARA DİKKAT!

Başka hangi hastalıklar lazer operasyonlarına uygun değildir?

Şale Yılmaz: Öncelikle ciltte bronzluk olması lazer uygulamaları risk oluşturabilir. Yara, yanık, tahriş, soyulma ve enfeksiyon olan cilt bölgelerine uygulanamaz. Gebelikte, ağır kalp hastalarında, cilt kanseri olanlarda da kesinlikle uygulanmamalıdır. Epilepsi, ileri şeker hastalığı, keloid, sedef hastalığı, vitiligo durumunda ise uzmanlar tarafından önerilmez. Akne tedavisinde kullanılan bazı ilaçları alırken lazer uygulamalarından kaçınılmalıdır.

Haberin Devamı

TEDAVİ BİTMEDEN LAZER EPİLASYON YAPILMAZ

Sivilce, hormon gibi tedavilerde de lazer operasyonlar gerçekleştirilmiyor. Ancak tedavi bittikten ne kadar süre sonra uygulama yapılabilir?

Zekayi Kutlubay: Sivilce ve hormon tedavileri sonrası sık görülen yan etkilerden biri kuruluktur. Yüz, dudaklar, eller, burun, gözler ve vücudun diğer bölgeleri bu tedavi sırasında aşırı kuruluğa uğrayabilirler. Ayrıca ilaçlar derinin yenilenmesine neden olduğundan cilt yapısının duyarlılığı oldukça artar. Cildi mümkün olduğu kadar çevresel faktörlere karşı korumak gerekir. Normalde sivilce tedavisinde de lazer yapılabilir, hatta sivilce izlerinde lazer tedavisi uygulanır. Fakat sivilce tedavisinde kullandığımız bir ilaç vardır ki kuruluğa sebep olur. Bu ilacı kullanırken lazer yapmamayı tercih eder, tedavi bittikten en az 6 ay sonra lazer operasyonların yapılmasını öneririz.

Haberin Devamı

HASTANIN TIBBİ HİKAYESİ MUTLAKA ÖĞRENİLMELİ

Lazer operasyonları öncesi neler bilinmeli?

Zekayi Kutlubay: Lazer operasyonları öncesinde hastalardan mutlaka tıbbi hikâye alınmalıdır. Kullanılan ilaçlar, var olan hastalıklar sorgulanmalı ve oluşabilecek yan etkiler hastalara anlatılarak lazer işlemi uygulanacak kişilerden onam formu alınmalıdır.

Şale Yılmaz: Lazer tedavisinde kişinin cinsiyeti ve yaşı, kıl yapısı, cilt rengi, uygulama yapılacak bölge, hormon düzensizlikleri, kullanılan cihazın türü ve uygulama dozu gibi birçok faktör sonuçları etkiler. Bu sebeple işlem öncesi tüm bunlar sorgulanmalıdır.

Haberin Devamı

YANLIŞ UYGULAMADA İSTENMEYEN İZLER KALICI OLABİLİR

Lazer operasyonlar ölüme kadar götürecek riskleri barındırır mı?

Zekayi Kutlubay: Genelde lazer operasyonları ölüm riski barındırmaz. Lazer işlemlerinden sonra deride yara, değişik derecelerde yanık, kızarıklık, şişme, su toplanması, kaşıntı, yanma ve ağrı gelişebilir. Oluşan yaralar birkaç hafta içinde kabuklanarak iyileşirler. Yerlerinde deride beyazlaşma, koyuluk, renk değişiklikleri gelişebilir. Ama istemediğimiz izler kalıcı olanlardır. Çukurcuk ya da tam tersi keloid dediğimiz kabarık izler oluşabilir. Lazer sonrası oluşan yanığın derecesi önemlidir. Birinci derece yanıklarda iz kalmazken, ikinci ve üçüncü dereceler iz bırakabilir.

UYGUN ŞARTLARDA YAN ETKİ OLASILIĞI ÇOK DÜŞÜK

Lazer operasyonları herkesin yapabileceği işlemler mi?

Zekayi Kutlubay: Merdiven altı diye tabir ettiğimiz, sağlık müdürlüğünden ruhsatı olamayan yerlerde lazer işlemleri yapılmamalıdır. Lazer yapılabilecek yerlerle ilgili hükümler, Sağlık Bakanlığımız tarafından düzenlenmiş olup, dermatologlar, plastik cerrahlar ya da medikal estetik hekimlerinin eşliğinde ve gerekli ekipman varlığında yapılması gereken işlemlerdir. Uygun şartlar sağlandığında yan etki görülme olasılığı da düşüktür. Fakat yetkin olmayan kişilerce sağlıksız şartlarda yapıldığında lazer uygulamalar sonrasında yanık, yara yeri enfeksiyonu, kalıcı lekelenmeler, izler gibi yan etkiler görülebilir.