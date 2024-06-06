İstenmeyen branş: Pediatri

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Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) yerleştirme sonuçları açıklandı. Son yıllarda olduğu gibi yine cerrahi branşlar ve pediatri (çocuk sağlığı ve hastalıkları) gibi genç doktorlar tarafından riskli görülen alanlar tercih edilmedi. Türk Pediatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Haluk Çokuğraş, birçok yerde pediatri kontenjanının boş kaldığını belirtti.

‘Acil çözüm’ çağrısı yapan Prof. Dr. Haluk Çokuğraş, şunları söyledi: “Pek çok yerde ‘Benim çocuğuma neden çocuk onkoloji uzmanı bakmıyor’ şeklinde isyanlar başladı. Bakmıyor çünkü iş yükünden, sürekli Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi’ne (SABİM) şikâyet edilmekten, nöbetlerden, saldırıya uğramaktan bıktılar. Eskiden TUS’ta en yüksek puanları alanlar pediatriye girerdi. Ancak şimdi asistan arkadaşlarımız çok zor durumda, çok yoğun nöbetler geçiriyorlar, bakmaları gerekenin çok üstünde hasta bakıyorlar. Ayrıca çok erken doğan küçük bebekler hayata tutunurken bazı sekeller (bir hastalığın ardından geride yerleşip kalan işlev ve doku bozukluğu) kalıyor. Bunların sorumluluğu da doktora yükleniyor. Çok sayıda doktor arkadaşımız var, malpraktis (tıbbı uygulama hataları sonucunda oluşan aynı zamanda, görevi kötüye kullanma) davaları yüzünden ciddi tazminat ödemiş doktorlar. Bunlar gündeme geliyor ve insanlarda pediatriye karşı bir önyargı oluşuyor.

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KONTENJANLAR BOŞ KALDI

Bunun için bir an evvel Sağlık Bakanlığı ve uzmanlık dernekleri bir araya gelerek bir çözüm bulmalı. Ben buna çözüm bulunabileceğine inanıyorum. Şu anda bizim bildiğimiz kontenjanlar şu şekilde; Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi 15, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi 15, Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 6, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 13, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 10 pediatri kontenjanı açtı ve hepsi sıfır çekti. Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi 16 kişilik kontenjan açtı ve 4 kişi geldi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi 30 kişilik kontenjan açtı, 2 kişi geldi.”

EN ÇOK TERCİH EDİLENLER

GEÇEN yıl eylül ayında yapılan TUS sınavı sonuçlarına göre Ankara Tabip Odası bir rapor hazırladı. Bu rapora göre en çok tercih edilen bölümler sırasıyla şöyle:

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* Fiziksel tıp ve rehabilitasyon

* Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi

* Çocuk ve ergen ruh sağlığı

* Nükleer tıp

* Deri ve zührevi hastalıklar

* Ruh sağlığı ve hastalıkları

* Göz hastalıkları.