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İşten kovulunca çalıştığı sitenin çatısını yakmıştı! Cezası belli oldu

#Eskişehir#Kundaklama#Yangın
İşten kovulunca çalıştığı sitenin çatısını yakmıştı Cezası belli oldu

Eskişehir’de iş akdinin feshedilmesi üzerine çalıştığı sitenin 11 katlı bloğunun çatısında yangın çıkaran apartman görevlisi Yunus Emre A., ‘yakarak mala zarar verme’ suçundan iyi hal indirimiyle 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi Akçaağaç Sokak'taki 4 bloktan oluşan sitenin 11 katlı bir bloğunun çatı katında, 6 Kasım gecesi yangın çıktı. Apartman görevlisi Yunus Emre A.'nın ikamet ettiği dairede çıktığı tespit edilen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, bina yangından hasar gördü. Yaklaşık 200 kişinin yaşadığı blokta, yangının aynı gün iş akdi feshedilen Yunus Emre A. tarafından kasıtlı olarak çıkarıldığı iddia edildi. Şüpheli Yunus Emre A. polis ekiplerince olaydan birkaç saat sonra yakalandı.

6 DAİREDE 285 BİN TL ZARAR MEYDANA GELMİŞTİ

İtfaiye raporuna göre çatısı yanan blokta yangın söndürme sistemindeki su kaçağından su basması ve ısı nedeniyle 6 dairede maddi zarar meydana geldi. Zarar gören dairelerin sahipleri toplamda 285 bin lira masraf oluştuğu gerekçesiyle şikâyetçi olmuştu.

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CEZAEVİNDE 44 GÜN TUTUKLU KALMIŞTI

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olay hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından sanık Yunus Emre A. hakkında hazırlanan iddianame 1. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. Olayın ardından polis ekiplerince yakalanan Yunus Emre A., çıkarıldığı sulh ceza hâkimliğince ‘genel güvenliği tehlikeye sokmak’ ve ‘nitelikli mala zarar verme’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Şüpheli Yunus Emre A., 44 gün tutuklu kalmasının ardından ilk duruşmada tahliye edilmişti.

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Eskişehir 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında taraf avukatları hazır bulundu. Esas hakkındaki mütalaanın okunmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

“İŞİME SON VERİLMESİNİN STRESİYLE YANGIN ÇIKARDIM”

Sanık Yunus Emre A. duruşmalardaki savunmasında, “Üzerime atılı suçlamaya bir diyeceğim yoktur. Ben sitenin yapım aşamasında da burada çalıştım. Sonradan apartman görevlisi olarak çalışmaya başladım. Yeni yönetim gelince benim işime son verdiler. Ben de işime son vermenin stresiyle yangın çıkardım. Ben yaklaşık 7-8 aydır Şehir Hastanesinde psikolojik tedavi görüyorum. İlaç kullanıyorum. Yangın çıkardığım yer benim kaldığım kapıcı dairesidir. Oranın kapısı açıktı o şekilde içeri girdim. Kesinlikle yangından sonra kilitlemedim. Yine yangın alarm cihazını kapatmak veya söndürme sistemini etkisiz hale getirmek gibi bir eylemim olmadı” şeklinde beyanda bulunmuştu.

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İYİ HAL İNDİRİMİYLE 4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti tutuksuz yargılanan sanık Yunus Emre A.’yı ‘yakarak mala zarar verme’ suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın duruşmalardaki saygılı tutumu nedeniyle iyi hal indirimi uygulayarak hapis cezasını 4 yıl 2 aya düşürdü.

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