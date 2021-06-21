İşten eve uçuyor! Yarasa müdür

Askeri öğrenciyken 1991’de uçaktan atlayışlar yaparak paraşütçülüğe başlayan Cengiz Koçak, Kayseri 1’inci Komando Tugayı’nda astsubay olarak görev yaptığı sırada serbest paraşütçü oldu. Emekliliğinin ardından 2011 yılında base jump (serbest düşüş) sporuyla ilgilenmeye başlayan Koçak, ABD’nin California eyaletinde aldığı eğitimle Türkiye’de wingsuit sporcusu olma özelliğini elde etti. Türk Silahlı Kuvvetleri ve milli takım adına yarışmalara katılan ve bu alanda ulusal ve uluslararası birçok başarı elde eden Koçak, çevresinde ‘yarasa adam’ olarak tanındı. Wingsuit base jump için keşfettiği yeni atlayış noktaları ve atlayışlarla ün kazanan Koçak, 20 gün önce Babadağ Teleferik’te genel müdür olarak işe başladı. Her gün işi gereği teleferikle çıktığı Babadağ’dan yamaç pilotlarıyla uçuş gerçekleştiren Koçak, yaklaşık 2 bin metreden wingsuit uçuşu yaparak Ölüdeniz’e iniyor. Daha sonra otomobiline binerek kısa bir yolculuğun ardından evine ulaşıyor.

TELEFERİKLE ÇIKIP WINGSUIT İLE ATLIYOR

Türkiye’de wingsuit ve base jump yapan tek sporcu olduğunu söyleyen Koçak, “Teleferik ana istasyonundan Babadağ’a 20-25 dakikada çıkıyorum. Akşam eve giderken yamaç paraşütü ile havalanıp wingsuit atlayışı yapıyorum. Yaklaşık 2 bin metrelik yükseklikten atladıktan sonra 3-4 dakikada yere iniyorum. Karadan araçla inmek istesem 40 dakika, teleferikle 25 dakika sürüyor” dedi.

YOK BÖYLE MESAİ

İşini severek yaptığını anlatan Cengiz Koçak, “İşim, yaşam tutkum olan uçmak, atlamak gibi sporları her gün yapma imkânı sunuyor. Sabah işe gelip günlük yapmam gereken faaliyetleri gerçekleştiriyorum. İşler bitince 1700, 1800, 1900 metre bazen 1200 metredeki pistlerden o gün müsait herhangi bir pilot arkadaşımla uçuyoruz. Sonra ben wingsuit ile atlıyorum. Bazen yere yakın bazen yerden uzaktan, bazen de uçan herhangi bir yamaç paraşütünün yanında süzülüp paraşütümü açarak yere iniyorum. Her gün bunu yaparak mesaimi tamamlayıp evime gidiyorum. Muhtemel dünyada bunu yapan ikinci kişi yok. O yüzden kendimi şanslı hissediyorum” diyor.

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