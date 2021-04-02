İşten çıkış yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı için haziran bilgisi

İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek sorusu, pek çok vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Pandemi sürecinde işçi haklarını koruyabilmek için getirilen işten çıkarma yasağı süreci, belirli periyodlarla uzatılıyordu. Peki, alınan son karara göre işten çıkarma yasağı uzatıldı mı ve ne zaman bitiyor? İşte, işten çıkarma yasağı hakkında merak edilen bazı bilgiler

İş Kanunu'na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasaklanmıştı.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI HAZİRAN AYINA KADAR UZATILABİLİR

İş kanuna eklenen geçici 10. maddenin 4. fıkrası hükmü, Cumhurbaşkanı’na bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan üç aylık süreleri her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatmaya yetki veriyor.

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