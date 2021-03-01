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Haber Giriş: 01.03.2021 - 13:40 | Son Güncelleme:

İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşte uygulamanın sona ereceği tarih

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İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşte uygulamanın sona ereceği tarih
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Koronavirüs salgınında ekonomik önlemler kapsamında getirilen düzenlemeler arasında yer alan işten çıkarma yasağı, pandemi dolayısıyla iş yerinde azaltma yoluna gitmek isteyen işverenler için bazı destekler sağlayarak, işçi çıkarmanın önüne geçiyor. Peki, işten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?

Kamuoyu tarafından 'işten çıkarma yasağı' olarak bilinen ve geçtiğimiz yıldan bu yana uygulamada olan 'iş akdinin feshinin kısıtlanmasına ilişkin düzenleme', işveren ve işçilerin gündeminde yer alıyor. Daha önce uzatılması kararlaştırılan karar için gözler son tarihe çevrildi. İşte, işten çıkarma yasağı ile ilgili ayrıntılar...

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre işten çıkarma yasağının süresinde uzatılmaya gidildi. Pandemi sürecinde başlayan kısa çalışma ödeneği son kez 31 Mart’a kadar devam edecek. 17 Mart’ta sona erecek olan işten çıkarma yasağı da mayıs ortasına kadar uzatıldı.

İş Kanunu'na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasaklanmıştı.

HAZİRAN AYINA KADAR UZATILABİLİR

İş kanuna eklenen geçici 10. maddenin 4. fıkrası hükmü, Cumhurbaşkanı’na bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan üç aylık süreleri her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatmaya yetki veriyor.

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