İşten çıkarma yasağı bitti mi? Son tarih detayı
İşten çıkarma yasağı süreç sona erdi. Pandemi koşullarının oluşturduğu olumsuzluktan çalışanların en az şekilde etkilenmesi için getirilen işten çıkarma yasağı, 1 Temmuz tarihine sona eren pandemi uygulamalarından birisi oldu. İşten çıkarılan personeller için ceza ödemek durumunda kalınması sebebiyle uyulan işten çıkarma yasağı Temmuz 2021 itibariyle sona ermiş olduu.
İşten çıkarma yasağı 15 ay boyunca uygulandı. 2.1 milyon kişi bu düzenlemelerden yararlanıyordu. Koronavirüs salgının geçtiğimiz yıl mart ayında Türkiye’de de görülmesi üzerine, kısa çalışma uygulamasından yararlanma koşulları kolaylaştırılmıştı. Cumhurbaşkanına verilen yetkiyle bu düzenlemenin 2021 Haziran sonuna kadar yürürlükte kalabilmesine olanak sağlanmıştı. Bu yıl mart ayı sonunda kısa çalışma uygulamasının bitirilmesine karar verilirken, 17 günlük tam kapanmaya geçilmesinin ardından, kısa çalışma uygulaması nisan ayında tekrar devreye alınmıştı. İşsizlik Sigortası Fonu’nun verilerine göre, mayıs ayı itibariyle 1 milyon 176 bin 817 kişi kısa çalışma üzerinden ücretini aldı.