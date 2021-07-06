İşten çıkarma yasağı bitti mi? Son tarih detayı

İşten çıkarma yasağı 15 ay boyunca uygulandı. 2.1 milyon kişi bu düzenlemelerden yararlanıyordu. Koronavirüs salgının geçtiğimiz yıl mart ayında Türkiye’de de görülmesi üzerine, kısa çalışma uygulamasından yararlanma koşulları kolaylaştırılmıştı. Cumhurbaşkanına verilen yetkiyle bu düzenlemenin 2021 Haziran sonuna kadar yürürlükte kalabilmesine olanak sağlanmıştı. Bu yıl mart ayı sonunda kısa çalışma uygulamasının bitirilmesine karar verilirken, 17 günlük tam kapanmaya geçilmesinin ardından, kısa çalışma uygulaması nisan ayında tekrar devreye alınmıştı. İşsizlik Sigortası Fonu’nun verilerine göre, mayıs ayı itibariyle 1 milyon 176 bin 817 kişi kısa çalışma üzerinden ücretini aldı.

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