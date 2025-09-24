×
İşten çıkarılan kadın, şefinin üzerine kaynar su döktü! 'Gerekçen bu olsun'

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2025 09:44

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir inşaat şantiyesinde çalışan ve sebepsiz yere işten çıkarıldığını iddia eden kadın, şantiye şefinin üzerine kaynar su döktü, o anları ise saniye saniye kaydetti.

Olay, Kocaeli’nin Körfez ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sebepsiz yere işten çıkarıldığını iddia eden kadın, görüşmek için şantiye şefinin yanına gitti.

'ŞİMDİ GİT GEREKÇENİ GÖSTER'

İşten ne gerekçe ile çıkarıldığını soran kadına şantiye şefi, 'işvereniniz ile görüşün' yanıtını verdi. Bunun üzerine kadın, 'ben kendi kendime gerekçe üretsem nasıl olur' diyerek yanında getirdiği kaynar suyu, şantiye şefinin üzerine döktü.

Ardından ise 'gerekçe, şimdi git gerekçeni göster' diyerek odadan ayrıldı. Kaynar su üzerine dökülen şantiye şefi hastaneye kaldırıldı.

Kadının ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğü öğrenildi. Konu ile alakalı inceleme sürüyor.

#İşten Çıkarma#Kadın#Şantiye Şefi

