İşten çıkarılan kadın, şefinin üzerine kaynar su döktü! 'Gerekçen bu olsun'

Olay, Kocaeli’nin Körfez ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sebepsiz yere işten çıkarıldığını iddia eden kadın, görüşmek için şantiye şefinin yanına gitti.
'ŞİMDİ GİT GEREKÇENİ GÖSTER'
İşten ne gerekçe ile çıkarıldığını soran kadına şantiye şefi, 'işvereniniz ile görüşün' yanıtını verdi. Bunun üzerine kadın, 'ben kendi kendime gerekçe üretsem nasıl olur' diyerek yanında getirdiği kaynar suyu, şantiye şefinin üzerine döktü.
Kadının ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğü öğrenildi. Konu ile alakalı inceleme sürüyor.