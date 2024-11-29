‘İstek şarkı’ cinayeti

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İSTANBUL Fatih Kumkapı’daki geçen cumartesi gecesi canlı müzik yapılan bir mekâna gidip içki içen 3 arkadaş, bir şarkının çalınmasını istedi. İşletmecilerin şarkının daha sonra çalınacağını söylemesine rağmen 3 kişi ısrarını sürdürdü. İşletme sahibi ve çalışanları, taşkınlık çıkarmaya başlayan 3 kişiyi mekândan çıkardı. Mekandan atılmalarına öfkelenen 3 kişi, iddiaya göre, tuttukları tetikçileri eğlence mekânına yolladı. 2 kişi, motosikletle önüne gittikleri mekânı kurşun yağmuruna tuttu. Silahlardan çıkan kurşunların isabet ettiği garson Recep Denizhan (23) kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırganlar kaçtı. Ağır yaralanan Denizhan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri kimliklerini tespit ettiği 3 şüpheli ve onların tuttuğu 2 tetikçiyi yakalamak için çalışma başlattı.

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‘BİZİM DEDİĞİMİZ OLACAK’

Kumkapı Restoranlar Esnaflar Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Kemal Duranoğlu, “Burası tarihi ve turistik bir çarşı. İnsanların rahatça gelebileceği bir yer ama maalesef çarşımızın etrafındaki mahalleler biraz bozuldu. Turizm zamanı zaten burası turistlerin tercih ettiği ve acentelerin de tercih ettiği bir yer. Burada aynı anda 4 bin kişiye yemek verebilen bir çarşıyız. Kendi içimizde de özel güvenliğimiz var ama yeterli değil. İstanbul’da maalesef o kadar bir çeteleşme var ki polislerimiz bile vurulabiliyor. Olayın olduğu mekâna üç kişi gelmişler. Canlı müzik yapılan bir yer ve orada istek parçada bulunmuşlar. İstek parçalarıyla ilgili ‘Şu an şarkı devam ediyor daha sonra yaparız’ deniliyor. Aldığım bilgiler doğrusunda onlar da ‘Bizim dediğimiz olacak’ diyorlar. Sonra işletme sahibi hesap almadan gönderiyor onları. Daha sonra şahıslar birilerini gönderiyor. İşletmenin tam kapandığı saatte silahla tarıyorlar. Bir kardeşimiz vefat ediyor. Çok üzdü bizi, genç bir kardeşimizdi. İnşallah failler yakalanır” dedi.