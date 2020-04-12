İstek Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? İsteğin Eş Anlamlısı

Türk Dil Kurumu'na göre istek kelimesinin eş anlamlısı ‘arzu’ ile karşılık buluyor. Tabii istek kelimesi amacına bağlı olarak farklı şekillerde kullanıldığı için, birçok değişik eş anlamlısı üzerinden de ele alınabilmektedir.

İsteğin Eş Anlamlısı

İstek kelimesi eş anlamlı olarak ‘arzu’ üzerinden değerlendirilir. Aynı zamanda bu kelimeye alternatif olarak yine ‘talep, dilek ve şevk’ gibi değişik kelimeler üzerinden de kullanmak mümkün.

İstek Türkçedeki anlamı olarak ‘bir şeye ya da bir duruma karşı duyulan yoğun ilgi’ biçiminde tabir edilmektedir. İstek kelimesine eş anlamlı olarak daha çok arzu sözcüğünü kullanabilirsiniz. Tabii amaca bağlı olarak farklı cümleler içerisinde diğer eş anlamlı kelimeleri de değerlendirmeniz mümkün. Bu kelimeleri tek başına ya da değişik cümleler üzerinden ele alınabilmektedir. Yazılışları farklı olsa da anlamları üzerinden tüm bu kelimeleri kullanabilirsiniz.