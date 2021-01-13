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Gündem
Özgür ALTUNCU / İSTANBUL
Haber Giriş: 13.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

‘İstediğini söyleyen istemediğini duyar’

Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
‘İstediğini söyleyen istemediğini duyar’
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için kullandığı “sözde Cumhurbaşkanı” ifadesiyle ilgili, “Anadolu’da bir söz vardır. ‘İstediğini söyleyen, istemediğini duyarmış’ diye. Bütün bunları başlatan, bu sert, bu kötü dili başlatan Sayın Erdoğan’dır” diye konuştu.

‘REDDEDİYORUZ’

Avcılar ve Beylikdüzü ilçelerinde esnaf ziyaretlerinde bulunan Akşener, “AK Parti Genel Başkanlığı’nı da bıraktı. 2 dakika pandemi, 20 dakika CHP’nin her bir kademesindeki insanına bağırdı. Böyle bir pozisyonda bu ülke nasıl yönetilir? Seçilmiş Cumhurbaşkanı, eyvallah. Tersini söyleyen yok. Ama bir saniyecik Cumhurbaşkanı ol be kardeşim” dedi.

Akşener şöyle devam etti: “Benim, Sayın Erdoğan’a bir memleket masası teklifim var. Hem cumhur ittifakı liderlerini, hem millet ittifakı liderlerini ister tek tek, ister grup olarak davet et ve onları dinle’ demiştim. Hâlâ sözümün arkasındayım. Sayın Kılıçdaroğlu başta olmak üzere hepimizin davet edildiği bir masadan bahsediyorum.”

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Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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