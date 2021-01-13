‘İstediğini söyleyen istemediğini duyar’

‘REDDEDİYORUZ’

Avcılar ve Beylikdüzü ilçelerinde esnaf ziyaretlerinde bulunan Akşener, “AK Parti Genel Başkanlığı’nı da bıraktı. 2 dakika pandemi, 20 dakika CHP’nin her bir kademesindeki insanına bağırdı. Böyle bir pozisyonda bu ülke nasıl yönetilir? Seçilmiş Cumhurbaşkanı, eyvallah. Tersini söyleyen yok. Ama bir saniyecik Cumhurbaşkanı ol be kardeşim” dedi.

Akşener şöyle devam etti: “Benim, Sayın Erdoğan’a bir memleket masası teklifim var. Hem cumhur ittifakı liderlerini, hem millet ittifakı liderlerini ister tek tek, ister grup olarak davet et ve onları dinle’ demiştim. Hâlâ sözümün arkasındayım. Sayın Kılıçdaroğlu başta olmak üzere hepimizin davet edildiği bir masadan bahsediyorum.”