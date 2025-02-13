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İstediğini alamayınca ağladı! Hediye edilince balığa sarılarak uzaklaştı

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#Sosyal Medya#Balık#Pazar
İstediğini alamayınca ağladı Hediye edilince balığa sarılarak uzaklaştı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2025 10:14

Sivas'ta bir çocuğun balığı ağlayarak istediği anlar, sosyal medyada gündem oldu. Çocuğun istediği balığın balıkçı tarafından hediye edilmesi takdir topladı. Tezgahın sahibi Hasan Yücel o anları anlatırken, 'Çocuk da büyük balık istedi. Annesi almayacağını söyledi. Çocuk ağlayarak ısrar edince büyük balığı verdim.' ifadelerini kullandı.

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Zara ilçesinde pazar alışverişi sırasında balık alan kadının çocuğu, tezgahtaki büyük balığı istedi. Çocuğun ısrarı ve balık için ağladığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Annesinin ve esnafın ısrarlarına rağmen ikna edilemeyen çocuk, istediği büyük balığa kavuştu. Çocuğun hediye edilen balığa sarılarak uzaklaştığı anlar, sosyal medyada ilgi topladı.

İstediğini alamayınca ağladı Hediye edilince balığa sarılarak uzaklaştı

Çocuğun balık istediği tezgahın sahibi Hasan Yücel, "Çocuğun annesi balık almaya geldi. Yarım kilo balık istedi. Çocuk da büyük balık istedi. Annesi almayacağını söyledi. Çocuk ağlayarak ısrar edince büyük balığı verdim" dedi.

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#Sosyal Medya#Balık#Pazar

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