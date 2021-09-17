İstediği şarkı çalınmadı diye kurşun yağdırmış!

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Olay, geçen 14 Eylül'de Pamukkale ilçesindeki bir eğlence merkezinde meydana geldi. Eğlenmeye gelen Nuri G., iddialara göre istediği şarkı çalınmayınca iş yeri yetkilileri ile tartıştı. Nuri G. tartışmanın ardından eğlence merkezinden çıkıp otomobiline bindi.

Nuri G., otomobiliyle ayrılmadan önce iş yeri sahibinin içinde bulunduğu araca tabancasıyla 6 el peş peşe ateş edip kaçtı. İş yeri sahibi olaydan yara almadan kurtuldu. Silahlı saldırı anları iş yerinin güvenlik kamerası tarafında anbean kaydedildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Nuri G.'yi saklandığı apart dairesinde yakaladı. Aparttaki aramada Nuri G.'ye ait ruhsatsız 1 tabanca ile 99 mermi ele geçirildi. Nuri G'nin ifadesinde eğlence merkezinde istediği şarkının çalınmadığını ve yüksek hesap geldiğini bu nedenle sinirlenip işletme sahibinin otomobilini kurşunladığını söylediği öğrenildi. Nuri G., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.